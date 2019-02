​Ferrer, a la fira més important d'alimentació dels mercats emergents

L' empresa catalana Ferrer serà present a partir d'aquest diumenge a la Gulfood , la fira més important d'alimentació dels mercats emergents que se celebra a Dubai fins al 21 de febrer. Amb seu a Santpedor (el Bages), ha estat seleccionada com a finalista als Gulfood Innovation Awards en la categoria de productes halal més innovadors.Ferrer està present en més de 50 països, amb una forta presència a Europa, Estats Units i Amèrica Llatina, a més d'un creixement en els mercats asiàtics, Austràlia i els Emirats Àrabs. És en aquest context que s'emmarca la participació a la Gulfood, una fira que del 17 al 21 de febrer reunirà 5.000 expositors i uns 95.000 visitants professionals d'arreu del món.El producte que ha estat seleccionat com a finalista és un caldo de pollastre halal, pensat per al mercat dels països àrabs. Ferrer, segons destaquen fonts de l'empresa, és un dels líders del sector en el mercat estatal i destaca per la qualitat dels seus productes, la tradició de les seves receptes, les arrels mediterrànies i per la seva constant recerca de la innovació.

