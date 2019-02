Torra i Puigdemont acusen per carta de «censura» el president del Parlament Europeu

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, ha enviat aquest divendres una carta al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, en el qual l'acusen de practicar "censura" contra una conferència que s'havia de celebrar dilluns a la cambra comunitària i que s'ha suspès per presumptes motius de seguretat . "El deute de la institució que presideix és preservar la llibertat d'expressió com el valor més preuat, i les polítiques de partit o presumptes aspectes de seguretat no s'han de fer servir per silenciar idees legítimes", remarquen els dos dirigents independentistes en una carta enviada aquesta tarda.En cas que no es recitifiqui la "censura", Torra i Puigdemont adverteixen que la conferència es farà dilluns a Brussel·les a la mateixa hora -les sis de la tarda- que estava prevista al Parlament Europeu. "Els detalls seran anunciats quan la seva decisió de prohibir l'esdeveniment estigui confirmada", ressalten. "Esperem una resposta ràpida, clara i democràtica", resumeixen el president i l'expresident.Tots dos recorden que en l'últim any han visitat els parlaments de Flandes, Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Baviera, Eslovènia i els Estats Units, i recorda que fa dos anys la cambra europea va allotjar una conferència de Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva en la qual van defensar la celebració del referèndum. La carta recorda que Junqueras i Romeva són a la presó i que afronten, des d'aquest dimarts, un judici al Tribunal Suprem que centraria bona part de la conferència.L'acte estava organitzat pels diputats Ralph Packet i Ivo Vajgl, i estava titulat d'aquesta manera: "Catalunya i el judici del referèndum: un repte per a la Unió Europea". Abans d'arrencar la vista al Suprem, Torra va fer una crida a la comunitat internacional per tal que seguís de ben a prop el judici i va indicar que era un "problema europeu".

Carta Torra i Puigdemont a ... by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor