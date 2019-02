L'Estat rectifica i no permetrà que s'inscriguin nens concebuts per gestació subrogada a l'estranger

El ministeri de Justícia espanyol ha decidit "deixar sense efectes" la instrucció de la Direcció General de Registres i del Notariat enviada divendres als registres consulars en la qual s'obria la porta a inscriure els nens concebuts a l'estranger per gestació subrogada amb una prova d'ADN que certifiqués la paternitat o maternitat d'un dels progenitors. A través d'un comunicat difós aquest dissabte a la tarda, el govern espanyol ha recordat que "aquesta és una pràctica prohibida al nostre país" i s'ha compromès a "perseguir a les agències i establiments que ofereixen aquests serveis".Com que la legislació espanyola contempla aquesta pràctica com a il·legal, moltes famílies recorren a mares estrangeres per poder dur a terme el procés. Mostra d'això és la recent crisi que s'havia produït amb els nens provinents d'Ucraïna, el registre dels quals fins ara havia quedat paralitzat. L'esmentada prova d'ADN, que fins ara no està recollida en cap normativa oficial, s'admetia en l'Ambaixada d'Espanya a Kíev fins al juliol passat.L'ús de ventres de lloguer, també conegut com a gestació subrogada, consisteix en que una dona empri el seu cos per a passar l'embaràs i, un cop nascuda la criatura, la lliure als pares sol·licitants. Tot i que es pot fer de manera altruista, la gran majoria de vegades es fa canvi de diners.Ucraïna és un dels països que sí que té legalitzada la gestació subrogada, i que recentment ha esdevingut molt popular entre les famílies espanyoles perquè resulta un destí barat. Fins ara, el camí que se seguia per inscriure els nens provinents d'aquest país passava per l'ús de proves d'ADN.

