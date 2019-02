El CAP del Raval i el Macba demanen resoldre el conflicte abans de les municipals

"Ara el CatSalut té el pressupost per fer el projecte i volem que es deixi tancat abans de les eleccions", assegura Iñaki Garcia, portaveu de la plataforma CAP Raval Nord Digne

Joan Anton Maragall, membre del consell general del Macba, critica que l'Ajuntament vulgui revocar la cessió i aclareix que si el museu no ha fet l'ampliació abans és per manca de recursos públics

El nou emplaçament i l'ampliació del CAP Lluís Sayés, a la zona nord del Raval, continua en suspens. L'Ajuntament ha demanat al Servei Català de la Salut (CatSalut) que estudiï si és viable ubicar-lo en un edifici de nova construcció al costat del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), en uns terrenys propietat del consistori i la Diputació de Barcelona. És l'últim capítol en el conflicte sorgit arran de l'ús que uns i altres volen donar a la Capella de la Misericòrdia, que el consistori té cedida al museu. El Macba vol destinar-la a l'ampliació de l'espai d'exposició i l'Ajuntament pretén instal·lar-hi al CAP. La construcció d'un nou edifici apareix ara com a possible decisió salomònica i els veïns, els treballadors del CAP i el museu insten les administracions a prendre una decisió definitiva abans de les eleccions municipals.La directora del CAP, Anna Romagosa, assegura que els professionals del centre veuen amb bons ulls la construcció d'un nou edifici, sempre que el CatSalut hi doni llum verda i sigui una opció d'execució ràpida. En aquest sentit, Romagosa expressa dubtes. "La parcel·la on s'aixecaria és de l'Ajuntament i la Diputació i els tècnics del CatSalut ens diuen que havent-hi la Diputació pel mig el procés pot ser que sigui ràpid", explica.La responsable del centre insisteix en la urgència d'una nova ocupació per al CAP Raval Nord. "Tenim problemes d'accessibilitat i de manteniment", afirma. Uns problemes que provoquen situacions difícils d'entendre en un centre mèdic. "Hi ha consultes on no hi poden entrar cadires de rodes o el carro que s'utilitza en cas que algun pacient perdi el coneixement", relata.Els veïns i treballadors agrupats en la plataforma CAP Raval Nord Digne han recollit més de 6.500 signatures per instar l'Ajuntament a revocar la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba i que l'espai es destini al nou centre d'atenció primària. El nombre de firmes ha estat suficient perquè al ple municipal del 22 de febrer es debati una proposició en aquest sentit. El plenari, però, no farà cap debat vinculant després que tots els grups municipals, excepte Barcelona en Comú i la CUP, s'oposessin a incloure el punt en l'ordre del dia.La plataforma lamenta que la seva proposta no es debati de manera vinculant al ple però el seu portaveu, Iñaki Garcia, argumenta que si abans del ple municipal del 22 de febrer es produeix un acord per a la construcció del nou edifici, la revocació de la cessió de la capella "no tindria sentit". Garcia aclareix que si sempre han insistit a ubicar el CAP a la Misericòrdia és perquè és l'opció escollida pels tècnics del CatSalut i que si ara donen llum verda a la construcció del nou edifici, la plataforma no s'hi oposarà.Amb tot, Garcia veu difícil que això passi i, igual que Romagosa, demana a les administracions que deixin els deures fets abans de les municipals. "Ara el CatSalut té el pressupost per fer el projecte i volem que es deixi tancat abans de les eleccions", diu.Qui també té el pressupost per ampliar la seva exposició a la Misericòrdia és el Macba. Joan Anton Maragall, membre del consell general del museu, critica que l'Ajuntament vulgui revocar la cessió i aclareix que si el Macba no ha fet l'ampliació abans ha estat per manca de recursos públics. Ara demana apofitar que es disposa del pressupost per executar el projecte d'ampliació del museu.Maragall s'ha convertit en el portaveu no oficial del museu, o almenys en una figura d'interlocució amb els veïns, i manté un to conciliador. "No seria legítim ampliar les instal·lacions sense que hi hagi una ampliació del CAP", assegura.El membre del consell del Macba veu amb bons ulls la proposta per construir un nou edifici al costat del museu que aculli el CAP, la qual cosa permetria al Macba conservar la capella. Maragall és crític amb la gestió que l'Ajuntament ha fet del conflicte i l'acusa de generar un debat que ha enfrontat "salut i cultura". A més, considera que les quatre propostes presentades pel govern municipal com a alternativa a la Capella de la Misericòrdia no estan prou treballades.La setmana que ve es constituirà la comissió tècnica que haurà d'estudiar totes les possibilitats que hi ha sobre la taula. Els veïns, els metges i el Macba continuen a l'espera però insisteixen a demanar celeritat. "Quan ERC va renovar el grup municipal, al desembre, ens van demanar més temps per valorar la situació; podem imaginar com s'allargaria tot si hi hagués un canvi de govern al maig", conclou Romagosa.

