Puigdemont atribueix el veto al Parlament Europeu a la «deriva demofòbica» de PP, PSOE i Cs

L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat que veu amb "decepció i tristesa" que el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, "s'hagi deixat arrossegar per la deriva demofòbica" de PP, Cs i PSOE. En declaracions a la premsa des de Brussel·les, Puigdemont ha dit que la decisió de prohibir la seva conferència amb Quim Torra a la cambra "pot afectar la reputació de la democràcia europea" i "no és una bona senyal"."Deixar-se arrossegar per aquesta actitud censora és un missatge molt negatiu pels ciutadans europeus que estan cridats a les urnes", ha dit Puigdemont, que ha descrit com una "excusa" els motius de seguretat al·legats per la cambra. El líder de JxCat ha assegurat que el veto a l'Eurocambra és un nou "motiu de pes" per valorar presentar-se a les europees, una opció que ja va dir fa mesos que es plantejava si implicava una llista unitària, i que ha dit que encara no descarta."Quan t'intenten silenciar i marginar, negar l'evidència persistent que no els agrada, s'han de trobar les maneres per irrompre al mig del ple del Parlament Europeu o de les institucions", ha reiterat. L'expresident de la Generalitat ha dit que als comicis europeus els ciutadans hauran de "triar quina Europa volen fer, si la que treu la paraula als ciutadans o la que justament fa el contrari i no censura a ningú".Segons Puigdemont, encara que es facin "tots d'esforços de censura" i que Tajani "es plegui als interessos de PP, Cs i PSOE, la veu dels 2,3 milions de catalans no la podran ofegar". De fet, l'expresident ha dit que després de les europees "encara se sentirà més forta".Puigdemont ha descrit com a "absolutament fals" i "una excusa" que hi hagi motius de seguretat per suspendre la seva conferència amb Torra. "Si Europa vol protegir el dret a la llibertat d'expressió ha de protegir el dret a la dissidència, si s'expressa de forma pacífica", ha dit, recordant que els 45.000 catalans que es van manifestar a Brussel·les el 2017 ho van fer sense cap mena d'incident.Puigdemont ha recordat que ell és un "ciutadà absolutament lliure" i no ha descartat intentar entrar al Parlament Europeu. "Si algun dia el Parlament Europeu, a un ciutadà europeu li prohibeix l'entrada, tindrà un problema molt seriós. No descarto, tampoc en aquest cas, defensar els meus drets allà on faci falta", ha advertit el líder de JxCat. "Només faltaria que el Parlament Europeu s'hagués cregut la propaganda dels partits espanyols que ja m'han condemnat", ha afegit.

