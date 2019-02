Twitter estudia establir un mètode per contextualitzar piulades antigues

Twitter està estudiant implantar una nova eina a la xarxa social que permeti "clarificar" els tuits antics. La idea que s'està plantejant des de Twitter, és permetre que d'alguna manera, els usuaris puguin afegir un context a les seves publicacions.La iniciativa s'ha donat a conèixer aquest dijous a un esdeveniment celebrat a Sant Francisco on el CEO de la companyia, Jack Dorsey ha fet l'anunci. Dorsey ha afirmat que des de la plataforma s'està analitzant el fenomen de personalitats afectades o "anul·lades per coses que han dit a Twitter o en altres xarxes socials en el passat".Dorsey ha plantejat una fòrmula perquè la clarificació estigui més relacionada amb la publicació i que no pugui retuitejar-se la publicació original sinó només la clarificació, "de manera que sempre estigui acompanyada d'aquest context".

