Barcelona posa en marxa una «app» per notificar abusos i assetjament sexual i geolocalitzar-los

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una "app" gratuïta des de la qual la ciutadania pot indicar de forma anònima on i com s'ha sentit agredida o assetjada. Aquesta nova aplicació permetrà obtenir informació sobre les ubicacions, condicions i altres dades d'aquestes agressions -que no podran ser consultats per altres usuaris de la aplicació-.Amb les dades recopilades per l'aplicació ( anomenada Bcn Antimasclista ), es podrà dibuixar un mapa dels punts d'assetjament que permetrà realitzar actuacions en l'espai públic per millorar la seguretat i la percepció d'aquesta, ha informat el consistori aquest divendres a un comunicat.Així, l'"app" -impulsada per la Regidoria de Feminismes i LGTBI- millorarà la prevenció i l'actuació de les polítiques contra la violència de gènere a la ciutat, i alhora sensibilitzarà a la ciutadania, visibilitzarà les violències masclistes i planificarà canvis en l'espai i les polítiques públiques.L'aplicació, que disposa d'una opció per trucar al telèfon d'emergències 112, demana omplir un qüestionari per concretar el dia i l'hora de l'agressió, si s'anava amb companyia, la direcció dels fets (es pot geolocalitzar), i el tipus d'espai (com el carrer i mitjans de transport).El qüestionari, que està disponible en català, castellà i anglès, també demana detallar si l'agressió ha estat comesa per una persona o diverses i si eren o no conegudes, detalls de l'agressió i com aquesta ha afectat la víctima -pot assenyalar que li ha afectat des gens a molt-.Les últimes dades conegudes sobre violència masclista a Barcelona en l'àmbit social i fora de la llar són de 2016 , i indiquen que un 13,9% de les dones residents donin la ciutat ha patit assetjament o agressions sexuals en l'àmbit social o familiar, incloent comentaris, gestos sexuals i exhibicionisme -excluyéndolos, la xifra és del 6,8%-.

