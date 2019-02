El rei espanyol Felip VI tornarà a Barcelona per la inauguració del Mobile World Congress (MWC). El monarca serà a la capital catalana per participar en el primer dia de la fira, la més important del món de la tecnologia mòbil.La visita es produirà en el marc del trencament de les relacions entre la casa reial i el Govern de la Generalitat. De fet, la inauguració del MWC de l'any passat va ser el moment en què el monarca va trepitjar Catalunya per primera vegada després del discurs que va fer pel 3-O, fet que es va produir en plena aplicació del 155 i sense govern català, i que ara, tindrà lloc enmig del judici de l'1-O Durant l'últim any, ha tornat en altres ocasions a Catalunya, com per la inauguració dels Jocs del Mediterrani , on va coincidir amb el president Quim Torra. Trobada que va tenir lloc després que Torra participés en les concentracions organitzades aquell mateix dia en contra de la presència del monarca.A més, aquest anunci es dóna després de saber-se que el Mobile es va plantejar marxar l'any passat de Barcelona per la crisi política.

