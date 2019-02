Tarragona es nega a retirar les medalles entregades durant la dictadura

El ple de Tarragona ha debatut una moció escrita pel Fòrum de Tarragona per la Memòria Històrica, en la qual es demanava que el consistori retirés totes les medalles, distincions i honors atorgats durant la dictadura (1939-1978). El text de la moció, assumit per la CUP, instava al consistori també a reprendre les reunions de treball amb els tècnics de l'ajuntament i el responsable polític per finalitzar la senyalització dels indrets de la repressió franquista amb criteri i rigor històric.La moció només ha rebut els vots favorables del grup que la portava al ple -la CUP-. Fins a 21 regidors hi han votat en contra (UpA, ICV, PP, ERC, Cs i PSC) i només dos s'han abstingut (PDECat).El conseller Josep Maria Prats (UpA) ha manifestat que "em fa molta por el revisionisme, és letal" perquè "és interessat". Considera que la moció és poc encertada perquè a la ciutat ja s'han retirat plaques i símbols feixistes i que no li toca a l'Ajuntament "retirar unes medalles i distincions, que algunes d'elles donades no han estat atorgades per combregar amb les idees i adhesions franquistes sinó des del punt de vista del servei i del compromís amb la ciutat".Arga Sentís (ICV) destaca que la moció "no té sentit" perquè, de la mateixa manera que Prats, destaca que "sort en vàrem tenir de les entitats durant el franquisme" i recorda que hi ha noms d'entitats com el Nàstic, la RSAT, la Tabacalera o de persones que ja havien mort abans de l'època de la dictadura i que no seria lògic treure'ls-hi la medalla o la distinció.Pau Ricomà (ERC), apunta que "no és encertada" perquè els personatges i entitats guardonats "no tenen cap altra mala sort que haver coincidit amb el franquisme" i rebutja que "ara el consistori faci el deshonor de treure'ls un reconeixement". En aquest sentit, manifesta que la moció "no ajuda a recuperar la memòria històrica, l'enterboleix".Jaume López (CUP) ha defensat que l'Ajuntament "no pot tenir connivències amb la dictadura ni amb el franquisme" i també assegura que, a parer seu, "és més honorable rebre una distinció d'un ajuntament democràtic que d'un franquista".La portaveu del govern, Begoña Floria (PSC), ha demanat que es retirés la moció perquè "no em sembla de rebut" que se'ls retirin honors a les persones o a les entitats atesa la seva trajectòria, ja que van ser atorgades -la immensa majoria- per "criteris estrictament vinculats al servei a la ciutat".Pep Prats, membre del Fòrum de la Memòria, apunta que "és molt lamentable que una entitat que presenta una moció no la pugui defensar al plenari". Deixant de banda aquesta reivindicació, considera que les intencions de la moció no s'han entès. "Potser se'ns pot criticar d'innocents, però partint de la base que un demòcrata no pot sentir-se mai orgullós de tenir una medalla franquista" i per aquest motiu, apunta, "creiem que era una opció per resoldre la papereta que té un ajuntament democràtic". Prats considera que era un bon moment "per fer net" de tot rastre del franquisme.A banda, considera que a alguns partits els ha interessat "desvirtuar les intencions de la moció".

