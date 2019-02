Marta Rovira i Marta Pascal, protagonistes del primer «Quatre gats» especial del judici

Els espectadors de TV3 aquest diumenge podran veure el primer programa dels cinc especials que el Quatre Gats dedicarà al judici de l'1-O. En aquest, les dues protagonistes seran la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la senadora i excoordinadora general del PDECat, Marta Pascal, dues figures claus durant els volts de l'1 d'octubre de 2017.El programa arrencarà amb Rovira com a protagonista central, amb qui Ustrell va seguir des de Suïssa la declaració del líder d'ERC, Oriol Junqueras, aquest dijous al Tribunal Suprem. La setmana vinent, el Quatre Gats apuntarà cap a Madrid. Com ja va explicar NacióDigital , el projecte dirigit per Ustrell recollirà setmanalment veus internacionals que seguiran i analitzaran tot el que hagi passat durant els dies anteriors a la sala de l'alt tribunal espanyol. Serà d'un format reduït -l'encàrrec és fer programes de mitja hora- s'emetrà els diumenges en prime time, després del Telenotícies Vespre. L'objectiu del programa és aportar una visió alternativa.

