Torra i Puigdemont mantenen la conferència a Brussel·les després del veto del Parlament Europeu

Sr. Tajani, les seves excuses son fora de lloc , manipulades i sense un motiu verdader, no pot dissimular que ha obeït presions dels seus col.leges espanyols. Com bé deu recordar, durant la manifestació independentista a Brussel·les el desembre de 2017 , tot i ser molts catalans , no hi va haver cap incident, perquè ara n'hi ha d'haver ?. Actituts com aquestes fan que EL SOMMI D'UNA EUROPA DEFENSORA DELS DRETS DE LES PERSONES, cada vegada sigui més aigualida i farsant

Ja se sap que el Parlament Europeu...

Per Anonim 1234 el 15 de febrer de 2019 a les 17:55 0 0

... es posarà sempre de part del que mani en aquest moment, mai es posarà en contra d'un pais membre. L'excusa de no voler gent barallant-se pels passadissos realment fa pena. Si algun dia es produeix la separació a nivell real (o sigui, que Catalunya tingui el control de les seves fronteres, aeroports, ports, economia, etc.) ja veuras què rapid la UE et conviden a ser un d'ells i com et surten amics per totes bandes. Per cert, el més important de la noticia és que el PSOE també va presionar per a impedir la conferencia. Ho dic per tots aquests inocents que pensen que el PSOE no està tan en contra de la independencia de Catalunya com el PP o Ciutadans, potser han oblidat que el primer "gest" del PSOE en arribar al poder va ser posar en Borrell a Exteriors per a que despotriqués per tot el món contra el procés.