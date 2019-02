Aquesta pàgina web genera cares de gent que no existeix a partir d'intel·ligència artificial

Una cara diferent cada cop que visites la pàgina web This person does not exist . Inquietant, si més no, saber que el rostre que apareix es genera a través d'intel·ligència artificial, concretament de l'empresa Nvidia , especialitzada en el desenvolupament d'unitats de processament gràfic. Aquestes són algunes de les cares que poden veure's. Podrien ser reals, no?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor