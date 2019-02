D'aventures per la Terra Mitjana

La veritable creació de J.R.R. Tolkien no serien les seves tres novel·les publicades ( El Senyor dels Anells El Silmarillion ), sinó Arda , el món a on transcorren aquestes. Una creació que abastava tots els diferents aspectes que conformen una civilització: una història molt àmplia, una mitologia de deus, la geografia, les races que l’habitaven i les llengües que parlaven.Malauradament, el ritme lent de treball del professor Tolkien només ens ha deixat tres obres ambientades en aquest ampli món. Però la gran quantitat de notes i escrits que va arribar a generar han permès descobrir la complexitat i amplitud que tenia el món que havia ideat. Així no és d’estranyar que s’hagin creat múltiples jocs basats en la Terra Mitjana (la part d’Arda a on passen els fets del Hobbit i el Senyor dels Anells): jocs d’ordinador, jocs online, jocs de rol, jocs de taula i jocs de cartes. D’aquests darrers, el que podem trobar actualment és “ El Señor de los Anillos, el juego de cartas ”.Algú us ha encarregat una missió (o potser us hi heu vist immersos) a la vostra petita companyia de 3 herois. Per dur-la a terme haureu d’aconseguir nous objectes o habilitats, convèncer a aliats perquè se us uneixin i idear estratègies que us ajudin en la gesta.Ja que per assolir la vostra missió, serà important fer-ho ràpid i no demorar-se pel territori fent voltes sense sentit i, sobretot, sobreviure als atacs dels enemics que intentaran constantment acabar amb els vostres herois i els vostres aliats.“El Señor de los Anillos, el juego de cartas” és del tipus de jocs de cartes col·leccionables que es va iniciar amb " Magic El Encuentro ". La part més important comença abans de la partida. Primer triareu els 3 herois que seran l’eix de la vostra baralla i llavors la creareu escollint les 50 cartes que creieu més adients per la missió. El joc compta amb una gran quantitat d’expansions perquè situeu les vostres aventures a la part de la Terra Mitjana que més us agradi: Minas Tirith, Moria, Harad, Rohan, etc.El 2011, el joc va trencar amb els esquemes dels jocs de cartes col·leccionables, primer perquè era cooperatiu i segon perquè es podia jugar en solitari. Jugat en parella us obligarà a una comunicació constant per assolit la coordinació necessària per poder superar la missió. Però poder ser jugat en solitari, el que el va impulsar a l’èxit, us permetrà gaudir-lo sense haver de quedar amb algun company i jugar-lo a casa experimentant amb diferents combinacions d’herois i composicions de baralla.Les magnífiques il·lustracions de les cartes us immergiran en tot moment en què està ocorrent a la partida. A banda de jocs d’ordinador i de rol, aquesta és la millor opció si desitgeu anar-vos-en d’aventures per la Terra Mitjana de Tolkien.: El Señor de los Anillos, el juego de cartas: Nate French: Edge Entertainment: 1-2: 60 minuts: a partir de 13 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

