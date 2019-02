Nou policies que l'1-O van actuar a la Ramon Llull declaren que no saben qui va disparar Roger Español

Els nou agents de la policia espanyola que han declarat com a testimonis pels fets de l'1-O han assegurat que ni van veure el policia que va disparar la bala de goma que va provocar la pèrdua de visió d'un ull a Roger Español, ni saben qui va ser, ni estaven a la vorera des d'on s'hauria disparat el tret.Els policies han declarat entre ahir i avui al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona. Alguns d'ells ho han fet just després que Español també hagi respost al jutge sobre els incidents ocorreguts durant el referèndum de l'1 d'octubre als voltants de l'escola Ramon Llull de la capital catalana.L'advocada Anaïs Franquesa, del Centre per la defensa dels Drets Humans Irídia, ha criticat que "el paper del ministeri fiscal ha estat única i exclusivament a dirigir l'acusació contra Roger Español, en cap cas ha fet preguntes dirigides a saber qui el va disparar".Per l'advocada de l'acusació popular que exerceix l'Ajuntament de Barcelona, Laia Serra, "hi ha un consens total en que tots han manifestat que no hi va haver una indagació exhaustiva del que va passar l'1 d'octubre ni tampoc amb Roger Español.