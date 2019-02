Tots els parlaments on ha pogut parlar Puigdemont sense ser una «amenaça de seguretat»

El Parlament Europeu ha prohibit la conferència sobre "drets fonamentals" que el president Quim Torra i el seu predecessor Carles Puigdemont, exiliat a Brussel·les, tenien previst fer a l'Eurocambra el proper dilluns. La direcció general de seguretat ha decidit suspendre l'acte perquè considera que hi ha un "elevat risc" que suposi una "amenaça per mantenir l'ordre públic a les dependències del parlament".Aquesta decisió del Parlament és sorprenent perquè el president a l'exili ha viatjat a diverses cambres europees sense tenir cap tipus de problema ni ser cap risc de seguretat per als parlaments on ha realitzat conferències, xerrades o actes.Puigdemont ha visitat sense cap problema tots aquests parlaments europeus Regne Unit, Escòcia, Bèlgica, Suïssa, Dinamarca, Irlanda, Finlàndia, Illes Fèroe, Bavària i Flandes. És un dels seus arguments més clars: es pot moure sense problemes per tot el continent europeu. Una de les presències internacionals més destacades va ser la d'Alemanya, on el president va passar deu dies privat de llibertat a Neumünster, després va residir a Berlín i també en una casa prop d'Hamburg. Puigdemont no va visitar el Bundestag però el seu cas sí que va generar debat entre els partits del país germànic en la mateixa cambra.Per la seva banda, el Parlament Europeu cita l'ocupació de la seu a Barcelona del Parlament Europeu i la Comissió per part de l'Assemblea Nacional Catalana i "les tensions vinculades amb el judici contra líders independentistes que va començar el 12 de febrer". A més, en un comunicat també lamenten una "manca d'informació sobre els participants a l'acte" i adverteixen que podria provocar "incidents dins o als voltants del Parlament".

