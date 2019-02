El Parlament Europeu veta la conferència de Torra i Puigdemont

Ja es sap que el parlament europeu...

Per Anonim 1234 el 15 de febrer de 2019 a les 15:30 1 0

... es posarà sempre de part del que mani en aquest moment, mai es posarà en contra d'un pais membre. L'excusa de no voler gent barallant-se pels passadissos realment fa pena. Si algun dia es produeix la separació a nivell real (o sigui, que Catalunya tingui el control de les seves fronteres, aeroports, ports, economia, etc.) ja veuras què rapid la UE et conviden a ser un d'ells i com et surten amics per totes bandes. Per cert, el més important de la noticia és que el PSOE també va presionar per a impedir la conferencia. Ho dic per tots aquests inocents que pensen que el PSOE no està tan en contra de la independencia de Catalunya com el PP o Ciutadans, potser han oblidat que el primer "gest" del PSOE en arribar al poder va ser posar en Borrell a Exteriors per a que despotriqués per tot el món contra el procés.