Capella planta l'acte del Col·legi d'Advocats un any després del menyspreu a Torrent

La consellera de Justícia, Ester Capella, no assistirà aquest divendres a l'acte commemoratiu de Sant Raimon de Penyafort que promou el Col·legi d'Advocats, sessió que serveix d'homenatge als col·legiats que acumulen 50 anys de trajectòria professional. Per què no hi seran present Capella tot i haver rebut la invitació oficial? L'entorn de la consellera apunta a un "imprevist d'última hora" que ha requerit una modificació d'agenda, però el motiu principal respon a un menyspreu de la junta del Col·legi d'Advocats, que havia decidit impedir els discursos dels representants governamentals arran de l'episodi de tensió viscut l'any passat per les paraules del president del Parlament, Roger Torrent. En l'acte del 23 febrer de 2018, la cúpula judicial va abandonar la sala quan Torrent va denunciar la repressió de l'Estat contra els dirigents independentistes Tot i els contactes d'última hora entre representants del Col·legi i el Departament de Justícia, Capella no participarà en la sessió a la sala d’Actes del Palauet Casades, seu històrica del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Tampoc no hi serà present cap representant de la conselleria. El fet que no s'hagi assegurat de forma oficial que es permetrà una intervenció de la consellera explica l'absència final. Sí que està previst que hi sigui present la ministra de Justícia, Dolores Delgado.El discurs del president del Parlament en l'acte de l'any passat ha pesat en la decisió de Gay de limitar la quota de protagonisme de la representant del Govern. El president de la cambra catalana va afirmar que els presos polítics estaven reclosos per delictes inexistents de rebel·lió i sedició, i va qüestionar la separació de poders a l'Estat. Quan va pronunciar aquestes paraules, el fiscal en cap de Catalunya i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van abandonar la sala. En aquell moment, Gay va etzibar aquesta frase a Torrent: "Aquesta no era la idea president. L'ha feta bona, moltes gràcies". Contrariat per l'ofensa a la institució que representava, el president del Parlament -que en aquell moment era la màxima autoritat del país perquè encara no s'havia format Govern- va demanar acabar el discurs. "President, no havíem quedat així" va ser l'única frase que el Col·legi d'Advocats va atribuir a la degana, amb la voluntat de rebaixar la polèmica.L'absència de Capella impedirà que es produeixi un contacte -encara que sigui informal- entre la consellera i la ministra. Fins ara, Capella només s'ha reunit una vegada amb Delgado, tot i els repetits intents del Departament de Justícia per tancar noves trobades. Tot i haver-se desplaçat a Barcelona en més d'una ocasió, per reunir-se amb el president del TSJC, la ministra no ha atès les peticions de la conselleria.Malgrat no haver concertat una segona sessió de treball, Capella ha traslladat al Ministeri de Justícia les prioritats de treball que persegueix el Govern: des de transferències pendents per atendre la digitalització de l'Administració de Justícia fins a la retirada de recursos d'inconstitucionalitat -com el que afecta al llibre sisè del Codi Civil-, passant per mesures en la normalització del català als tribunals. La convocatòria d'eleccions plantejada aquest divendres per Pedro Sánchez encallarà, però, qualsevol negociació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor