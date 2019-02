​Quan tot es va aturar i la història va avançar

Les tres xemeneies, al Poble Sec de Barcelona Foto: Dani Cortijo

El Govern tenia una por terrible que el conflicte s'estengués a la UGT i als jornalers andalusos i entre el 15 i el 17 de març

Resumint: més de 40 dies de vaga amb un 70% de l'activitat aturada i el model productiu al límit del col·lapse

havent-se produït actualment no haguessin tingut gaire transcendència però en aquell moment van aconseguir ser el detonant de l'assoliment d'una fita internacional.demanant millores laborals i la jornada de vuit hores. Les centrals hidroelèctriques del Pirineu produïen, i de fet encara avui produeixen, una bona part de l'electricitat que es consumeix a Barcelona i la seva perifèria urbana.de Barcelona, situada a l'actual plaça de les Tres Xemeneies. "La Canadiense" era el nom amb què es coneixia aquesta empresa, ja que la majoria del seu capital eren dotacions angleses i canadenques.Els beneficis astronòmics que la indústria catalana havia aconseguit gràcies a la neutralitat espanyola en la Primera Guerra Mundial havien caigut en picat amb la fi del conflicte i no havien repercutit ni en millores salarials ni en millores tècniques i les condicions de vida es feien més precàries.per branques productives dotant-se d'una eina eficaç de mobilització.de La Canadenca van rebre la notícia que els farien contracte fix però a canvi els abaixarien el sou. Els empleats van assessorar-se aleshores amb el sindicat i la resposta va ser l'acomiadament.els talonaris i els obrers de l'empresa Energia Elèctrica de Catalunya (la competència) iniciaven una vaga de braços caiguts en solidaritat amb els empleats acomiadats.i absència de represàlies. La direcció va intentar infructuosament fer tornar els vaguistes al treball oferint un augment de sou a aquells qui no la secundessin, però no va tenir èxit.ja que diversos sectors com els xofers i carreters o els operaris de la impremta del diari El Diluvio es van sumar a l'aturada.i era un dels puntals de l'economia catalana. Reivindicaven entre d'altres la jornada laboral de 8 hores, la fi del treball infantil i la setmana anglesa (treballar de dilluns a divendres 8 hores amb una hora per dinar). El dia 21 a les 16h el personal de les elèctriques abandonà els llocs de treball, deixant sense subministrament els tramvies i la ciutat a les fosques.La Canadenca i va enviar l'exèrcit a posar-la en funcionament fent tornar el servei elèctric a la ciutat.estava completament aturat i el Capità General Milans del Bosch demanava la declaració d'Estat de Guerra. Romanones temia una escalada en el conflicte i no n'era partidari.davant la negativa dels carreters del port a treballar, les autoritats es van reunir a capitania amb els empresaris.s'afegiren a l'aturada. Davant això les companyies van advertir que qui no tornés al seu lloc de treball es podia donar per acomiadat.i destinant-los als seus llocs de treball. Els cridats a files s'enfrontaven en cas de desobediència a incomplir legislació militar i la deserció era castigada amb uns quants anys de presó.van prendre el control dels rotatius i van aplicar la "censura roja": no es publicaria cap notícia que fos desfavorable als interessos de la vaga.va donar llibertat de consciència als seus afiliats. Quasi ningú es va presentar a la feina i davant això es van veure cues de milers de persones custodiades per soldats per ser empresonades al castell de Montjuïc.fou canviat per Montañés. Moltes empreses es trobaven en aquell moment a 15 dies de declarar-se en fallida.s'establiren diverses converses amb el comitè de vaga.van ser molt favorables als vaguistes:es readmetrien tots els vaguistes sense represàlies i a La Canadenca hi hauria un augment de sou general, es concediria la jornada de vuit hores i s'aixecava l'Estat de Guerra.s'havia de fer amb el vist i plau dels vaguistes, que es van reunir a la plaça de braus de Les Arenes... d'això però ja en parlarem un altre dia...Durant la Primera Guerra Mundial es va prometre a molts països europeus que s'assoliria un cop acabat el conflicte, però el primer lloc on va ser aprovada va ser a l'Estat Espanyol gràcies a la vaga de La Canadenca. La resta d'Estats democràtics s'hi van anar sumant en cadena.Ja se sap que per arribar ben amunt s'ha de treballar molt. Però la Vaga de la Canadenca també va demostrar que per a impedir que t'enfonsin, paradoxalment hi ha coses tan senzilles i alhora tan contundents com negar-se a treballar.

