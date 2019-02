VÍDEO «En termes jurídics, la declaració li va sortir millor a Forn que a Junqueras»

Les intervencions d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn al Tribunal Suprem van mostrar que l'independentisme ha optat per estratègies de batalla diferents en el judici de l'1-O. L'ex-vicepresident, per la via política. L'exconseller d'Interior, en canvi, per la via tècnica. Quina estratègia és més adequada? Negar-se a respondre a la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat pot tenir conseqüències? Aquestes qüestions han estat, precisament, l'eix central en l'estrena de la secció Amb toga: anàlisi penal de NacióDigital.





El catedràtic en Dret Penal Josep Maria Tamarit ha respost aquest divendres, en directe a través de Facebook Live, les preguntes i dubtes dels lectors. Sobre la diferència estratègica dels líders independentistes, Tamarit considera que el líder d'ERC va optar per fer "un discurs per a la història" i que, amb el seu speech, va aconseguir evidenciar les febleses de l'acusació i "posar pressió" al tribunal. "Va constatar que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat es fonamenten en gran part amb un posicionament polític i, per tant, els magistrats que el jutgen no podran passar-ho per alt en la sentència", valora.En aquest sentit, el catedràtic assegura que en un judici tan polític com el de l'1-O apostar per una "defensa política" no és, necessàriament, una "mala opció". "No és cap bogeria política", destaca. "Junqueras va assumir els riscos i va aprofitar l'escenari, sabent que seria escoltat, per no dirigir-se només al tribunal", afegeix Tamarit.Tamarit valora que, a Forn, l'estratègia "li va sortir bé, jurídicament millor que a Junqueras" i que l'exconseller d'Interior va retratar un discurs de la Fiscalia "amb moltes deficiències jurídiques".En la resta de conversa en, que repetirà cada divendres a les xarxes socials dementre duri el judici, el catedràtic també analitza si el Tribunal Suprem és realment competent per assumir aquesta causa, explica què és el dret de doble instància que esgrimeixen les defenses, valora el paper de Manuel Marchena fins ara i teoritza sobre com hagués canviat l'escenari si Puigdemont hagués estat finalment extraditat.

