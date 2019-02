«L'autodeterminació no és delicte»: l'independentisme ensenya múscul en ple judici

Aquesta no ha estat, precisament, una setmana normal. L'inici del judici de l'1-O contra els líders del procés, que va arrencar dimarts a Madrid, ha posat el focus d'atenció en el Tribunal Suprem. Durant els úiltims dies, el debat sobre els drets fonamentals i el dret a l'autodeterminació ha centrat l'escena política. I havent-se ja realitzat dues sessions de qüestions prèvies , els primers acusats -Oriol Junqueras i Joaquim Forn- han començat a declarar. De moment, el judici es desenvolupa en els tempos previstos, també el carrer.Tal com van insistir les entitats i les partits polítics sobiranistes prèviament a l'inici de la vista a Madrid, el judici també té un impacte ciutadà. És en aquest marc que dimarts -el primer dia de les sessions- es van fer diverses aturades als centres de treball i una mobilització a Barcelona. Aquest dissabte, l'independentisme pretén ensenyar múscul, un cop més des de la capital, amb una gran manifestació que pretén acostar-se a la de les grans Diades.Sota el lema de "L'autodeterminació no és cap delicte", ANC i Òmnium Cultural, juntaments amb les formacions polítiques de Junts per Catalunya, ERC, la CUP i Catalunya en Comú, han fet una crida a "omplir" la Gran Via. Serà a partir de les cinc de la tarda amb una marxa que tindrà inici a la plaça Espanya i final a la plaça Universitat. En aquest últim punt s'instal·larà un escenari on es realitzaran els parlaments.Davant de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona també es llegirà un manifest unitari en defensa del dret a decidir. L'objectiu, indiquen, és fer prevaldre el dret a decidir dels catalans i denunciar el que consideren que és un "judici a la democràcia". A part de partits, l'ANC i Òmnium, la mobilització rep també el suport de l'Acció Escolta, l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'Associació de Municipis per la Independència, CIEMEN, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Escoltes Catalans, FemCat, Irídia, Lafede.cat, la FAPAC, Minyons Escoltes i Guies, Novact, la Plataforma per la Llengua, Unió de Pagesos, la Intersindical-CSC i el sindicat de mestres USTEC.La d'aquesta tarda a Barcelona és una de les dues manifestacions que alimentarà allò que el sobiranisme ha batejat com un "cicle històric de mobilitzacions" que situen el judici "al carrer", en contraposició al del Suprem. Just un mes després d'aquesta primera gran mobilització n'hi ha convocada una altra, aquesta vegada a Madrid. El dia 16 de març es farà a la capital espanyola una nova manifestació amb diferents entitats i partits de l'esquerra alternativa que té per objectiu traslladar la força de la reivindicació catalana a Madrid.A banda, el dia 21 també hi ha prevista una vaga general convocada per la Intersindical-CSC. En un principi havia de ser el dia 7 de febrer, però es va ajornar dues setmanes. Aquesta protesta ja ha rebut el suport dels principals partits independentistes, de les entitats sobiranistes, i es preveu que tingui un ampli seguiment també al sector de l'ensenyament. Qui no hi ha donat suport han estat els sindicats majoritaris CCOO i UGT.

