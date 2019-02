Desarticulen una organització de cultiu de marihuana a Catalunya i el País Valencià

Les investigacions van començar el passat mes d'agost mentre es feien gestions per localitzar a Espanya un fugitiu que semblava que es trobava a València. Durant la investigació, es va localitzar un immoble llogat per un entramat criminal d'origen serbi en un municipi de la demarcació de València, on se sospitava que hi podia haver instal·lada una plantació de marihuana.L'immoble estava relacionat amb una empresa que actuava com a societat pantalla per a l'adquisició d'elements relacionats amb el cultiu de marihuana al major i van descobrir que aquests es distribuïen per altres propietats ubicades a municipis valencians i barcelonins que funcionaven com a plantacions, i on s'instal·laven cuidadors serbis i búlgars que l'organització hi desplaçava.L'organització disposava de dues naus a la localitat valenciana de Quart de Poblet, que utilitzaven com a magatzem de l'empresa; tres xalets que feien servir com a plantacions, dos dels quals a Riba-roja de Túria i un altre a Rubí, un xalet a Requena i un pis a la ciutat de València, on vivien els suposats caps de l'organització.Als detinguts se'ls acusa dels delictes d'organització criminal, tràfic de drogues, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes, frau elèctric i falsedat documental.