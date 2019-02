Arxiven la causa contra els investigats per tallar l'AVE a Sants durant la vaga general del 8-N

La titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha acordat l'arxiu provisional de la causa contra els nou investigats per tallar les vies de l'AVE a l'estació de Sants durant la vaga general del 8 de novembre del 2017. Se'ls investigava per desordres públics i coaccions. A dos dels nou no se'ls ha pogut identificar en les imatges enregistrades per diversos mitjans de comunicació de l'ocupació de les vies que, segons la jutgessa, van protagonitzar unes 500 persones.Pel que fa als altres set, que sí han estat identificats a l'estació, la jutgessa resol que no hi ha "cap indici" que fessin cap dany ni que impedissin res "mitjançant la violència o la intimidació". Per això acorda per a tots nou el sobreseïment de les investigacions.La conducta dels nou investigats, resol la jutgessa, "no es pot incardinar en el delicte de desordres públics". Al seu parer, cap dels investigats "va causar danys a les vies col·locant-hi obstacles imprevisibles, ni vessant substàncies inflamables o lliscants". També subratlla que "no consta que amb l'ocupació de la via causessin un risc greu per a la circulació, en tant que l'AVE no es trobava circulant ni en marxa". I conclou: "l'ocupació va ser pacífica i assossegada, sense incidències".La magistrada subscriu que "a la vista del context dels fets del dia 8 de novembre del 2017, resulta evident concloure" que la presència dels investigats a les vies perseguia, entre d'altres, "impedir la circulació dels trens". Però afegeix que "també és cert" que l'ocupació es va fer "sense cap mena de violència".Cal recordar que en un primer moment, la jutgessa ja havia arxivat de manera provisional l'assumpte, però la Fiscalia va recórrer la decisió. La magistrada va admetre el recurs i va citar a declarar els nou investigats, cita a la qual només quatre van acudir de forma voluntària. Els altres cinc van ser detinguts pels Mossos dos mesos més tard i van ser posats a disposició de la jutgessa.En la interlocutòria que reobria el cas, la magistrada ja advertida que els centenars de persones que van ocupar les vies aquell dia, entre els quals els nou investigats, no van causar desperfectes ni van utilitzar en cap moment la violència física.

