Principi d'acord perquè Cecot torni a Foment

La patronal catalana Cecot ha arribat a "un principi d'acord" amb Foment del Treball perquè l'entitat torni a l'organització de la qual va ser expulsada , de manera temporal, el febrer de 2017. Així ho han confirmat fonts de l'entitat a, després que El Periódico hagi avançat que l'acord s'ha concretat aquest dijous.Aquest dilluns hi ha prevista una reunió entre la patronal vallesana i Foment, que des del novembre passat lidera Josep Sánchez Llibre , a Barcelona per tractar el diferents termes del pacte.El president de Cecot, Antoni Abad, ja va assegurar a principis d'any, en la tradicional trobada amb els mitjans per fer balanç i perspectiva de futur, que el relleu de Sánchez Llibre "predisposava" a recuperar la normalitat entre els dos organismes. A més, va subratllar que "mai ens hem sentit fora" de Foment.Per la seva part, Sánchez Llibre, també per les mateixes dates, va afirmar que Cecot es reincorporaria "el més aviat possible" i que els secretaris generals de les dues patronals estaven estudiant les formes jurídiques. De fet, era un dels objectius quan va accedir el càrrec.

