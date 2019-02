Racismo en la RENFE.

Esta vez en la estación de Sants (Barcelona). Un guardia de seguridad empuja y actúa con actitud chulesca y violenta contra un viajero de cercanías. El único al que pidió el billete. #RenfeRacista



Así actúa la "seguridad" contra lo cuerpos racializados. pic.twitter.com/WoSteV0EEJ — Es Racismo (@esracismosos) 14 de febrer de 2019

Renfe ha obert un expedient informatiu i ha retirat del servei un vigilant de seguretat de l'estació de Sants després que l'entitat "Es Racismo" difongués a través de Twitter un vídeo on se'l veu empenyent un viatger negre demanant-li la documentació. La persona que grava li recrimina la seva actitud.El passatger li diu que no el toqui i l'insta a anar al carrer. "Anem a fora", li respon el vigilant. Allà es troben amb un agent dels Mossos d'Esquadra. A través de les xarxes, l'operadora ha explicat que han apartat aquesta persona com a mesura cautelar fins que s'aclareixi l'expedient que han obert sobre aquests fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor