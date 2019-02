El govern socialista tanca la legislatura amb l'exhumació de Franco

El consell de ministres ha ordenat l'exhumació de les restes del general Franco del Valle de los Caídos. Poc abans, Pedro Sánchez ha anunciat la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions per al 28 d'abril . El president espanyol ha volgut acomiadar la legislatura i, de fet, iniciar la campanya electoral amb una decisió de gran significació simbòlica. Ha estat la ministra de Justícia, Dolores Delgado, qui ho ha anunciat, tot assegurant que la mesura es fa en favor de la "convivència" i com a senyal de "reconciliació" entre tots els espanyols. La ministra ha qualificat l'exhumació de "decisió d'Estat" en favor de la "memòria democràtica".Ara, la família haurà de decidir on vol que es torni a inhumar el cadàver de Franco. Si no ho fa, serà el govern qui decidirà el lloc definitiu. L'indret que té tots els números per acollir les despulles és el cementiri del Pardo, on hi ha el panteó familiar on són enterrats la seva dona, Carmen Polo (morta el 1988) i la seva filla, Carmen Franco, que va morir el 2017. Molt a prop hi ha també les tombes dels qui van ser els dos presidents del govern de la dictadura, Luis carrero Blanco i Carlos Arias. Però, sigui com sigui, tot indica que qui va ser Caudillo de España ja no serà al Valle de los Caídos quan comenci la campanya electoral.Des de l'inici del seu mandat de nou mesos, iniciat el 2 de juny del 2018, el líder socialista va apostar fort per la memòria històrica, un terreny propici pel seu electorat i on és més fàcil trobar-se amb les forces que van sumar per a la moció de censura. Però l'executiu va delatar improvisació en aquest tema. El que semblava una decisió ràpida es va anar ajornant i es van obrir interrogants. Quina seria la destinació definitiva de les restes de Franco? La família del dictador i el prior del Valle van expressar la seva oposició al trasllat. Es va arribar a especular amb la catedral de l'Almudena com a lloc definitiu, opció descartada perquè seria pitjor que l'exhumació de Cuelgamuros. Precisament, la ministra s'ha referit a l'Almudena com un lloc no idoni per dipositar les restes per la possibilitat que generés "problemes d'ordre públic".Sobre un possible recurs de la família al Tribunal Suprem per impedir l'exhumació, Dolores Delgado ha demanat no fer especulacions sobre escenaris jurídics i esperar a veure si aquesta possibilitat es produeix. En cas que la família respongués amb el silenci o no proposés un lloc, caldria que un nou consell de ministres decidís la ubicació de les restes de Franco.

