JxCat reclama una «muralla democràtica i republicana» a les eleccions espanyoles

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha assegurat aquest divendres, just després de la convocatòria de les eleccions espanyoles per part de Pedro Sánchez , que l'independentisme ha d'anar a les eleccions amb mentalitat de "muralla democràtica i republicana" que "respongui al fil de tosudesa i resiliència per acabar el procés amb democràcia, urnes, diàleg i sense renunciar a l'autodeterminació". "Sumarem tantes veus com calgui", ha indicat."Serem la muralla democràtica, republicana, a favor de Catalunya davant la temptació de l'Estat d'anar endavant amb la cultura de l'a por ellos i de la repressió". El portaveu parlamentari adjunt, però, ha evitat concretar amb quina fórmula anirà l'espai postconvergent a les eleccions, tenint en compte que existeixen tres espais: el PDECat, JxCat i la incipient Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont."No es pot governar Espanya sense Catalunya", ha apuntat Pujol, en relació a la manera com Sánchez no ha sabut revalidar la majoria de la moció de censura. "El problema de Catalunya amb Espanya no és amb un govern, ni tan sols amb Sánchez: és amb aquesta Espanya incapaç d'asseure's a dialogar de debò. El problema és l'Estat", ha recalcat el dirigent independentista, que veu el líder del PSOE "perdut per l'estètica". "Ha malbaratat la confiança de tirar endavant la moció de censura", ha indicat."Les convocatòries electorals no ens fan por", ha assegurat Joan Tardà, portaveu d'ERC a Madrid, des de la concentració de suport a Roger Español, el ciutadà que va perdre un ull per una bala de goma en la jornada del referèndum de l'1-O. Tardà ha assegurat que protagonitzaran un "combat al feixisme" des de les urnes, i ha pronosticat que la ciutadania catalana no renunciarà a l'autodeterminació i a la lluita contra la repressió. "Van molt equivocats si pensen això", ha apuntat el dirigent republicà.Segons Tardà, és un "error" que el govern espanyol s'hagi plegat a la "ofensiva" de sectors del PSOE i de "l'extrema dreta". "El que acabarà reeixint és l'exercici del dret a l'autodeterminació. Nosaltres només guanyarem si som forts al carrer i electoralment", ha recalcat al portaveu d'ERC, que ha insistit en una sortida dialogada. "Tenim l'obligació de guanyar les eleccions", ha ressaltat.La diputada de la CUP-CC Natàlia Sànchez ha avisat que l'estat espanyol viurà en "inestabilitat permanent" mentre no reconegui el dret a l'autodeterminació, en referència a la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez. En una entrevista a SER Catalunya, la cupaire ha assegurat que els comicis anticipats són "un símptoma més de la crisi democràtica del règim del '78". D'altra banda, Sànchez ha explicat que l'opció que la CUP es presenti a les eleccions espanyoles del 28 d'abril "no està sobre la taula". "No veiem que la via institucional al Congrés sigui la nostra via de lluita", ha assegurat, encara que després ha afegit que "mai se sap" tot i que "ara no ho és".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor