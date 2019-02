Español assegura al jutge que durant l'1-O no hi va haver «cap motiu» per disparar bales de goma

Concentració de suport a Roger Español, a les portes de la Ciutat de la Justícia. Foto: Aida Morales

Roger Español ha assumit aquest divendres el seu paper d'acusat, però també ha posat sobre la taula la seva situació de perjudicat, durant les declaracions que ha realitzat davant del titular del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que investiga el seu paper durant l'1 d'octubre, així com les càrregues policials que es van produir durant la jornada del referèndum.Español ha entrat a la Ciutat de la Justícia poc abans de les 10.00 del matí sota l'escalf de més d'un centenar de persones i càntics com no passaran", "Roger Español, no estàs sol" o "Catalunya és la tomba del feixisme". Abans, però, ha pogut saludar el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Cultura, Laura Borràs, així com membres de l'ANC i Òmnium Cultural, o polítics com Joan Tardà, que s'hi han acostat en un gest de suport i solidaritat.I és que, tal com ha relatat davant del jutge -segons ell mateix ha explicat a la sortida- en el moment en què va rebre el tret d'una pilota de goma a l'ull "no hi havia cap motiu" per disparar aquest tipus de projectils que, a més, ha recordat, el Parlament de Catalunya va prohibir l'any 2014. El dispar es va produir a l'Escola Ramon Llull de Barcelona, i va provocar que Español perdés la visió de l'ull dret."Ha anat tal com havia d'anar, nosaltres ens hem centrat en allò que més ens interessava, que és quan rebo l'impacte de bala de goma", ha relatat. Tot i que només ha contestat a les preguntes del seu equip de defensa, també se li han mostrat els vídeos on apareix ell movent unes tanques. Sobre aquest fet, ha assegurat que no va intentar "lesionar ningú", sinó que la seva intenció va ser "obstaculitzar el pas de les furgonetes". "Tenia la idea que, un minut més que estiguessin allà era un minut menys que estarien fent exactament el mateix en una altra escola", ha declarat. Per tant, només volia "retardar l'avançament de les furgonetes".L'acusació demanarà per a ell dos anys i mig de presó per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.L'advocat del Centre per la defensa dels Drets Humans Irídia Andrés García Berrio ha denunciat les dificultats en la identificació dels agents: "Des d'Irídia volem deixar molt clar que, tot i l'impediment del Ministeri d'Interior i de la Policia Nacional espanyola, seguim treballant per identificar l'agent que va ferir a l'ull el Roger". García Berrio ha afirmat que encara no es coneix qui va ser l'autor del tret, motiu pel qual ha demanat també la col·laboració de la ciutadania amb vídeos que ho puguin aclarir. No obstant això, ha dit, és molt difícil si els agents no van identificats per davant i per darrere.García Barrio també ha volgut puntualitzat un fet. I és que hi ha diversos metros i passen varis minuts entre que Español mou les tanques i el disparen. "En aquell moment era una situació tranquil·la", ha afirmat, i també ha denunciat que "no es respecta la distància reglamentària".Malgrat que va ser la Fiscalia i després els sindicats de policies qui van iniciar les investigacions contra Español, el ministeri púbic ha adoptat una postura distant respecte de la investigació dels agents del CNP i la Guàrdia Civil, també investigats. "El paper de la Fiscalia, que hauria de ser de respectar el principi de legalitat, no s'està produint", ha denunciat l'advocat d'Irídia. I el pes de les acusacions l'està portant l'entitat en defensa dels drets humans i l'Ajuntament de Barcelona.Com a representant d'aquest últim, el tinent d'alcalde Jaume Asens ha assegurat que el cas de Roger Español "és el més greu" que es va viure l'1-O, i representa tota la "immoralitat" que es va viure en aquella jornada. "És un cas que ens interpel·la a tots i que demana justícia", ha afirmat, al temps que ha advertit que s'han de depurar les conseqüències de l'abús policial i, per tant, fer asseure al banc dels acusats l'autor del tret, a part dels trenta investigats als quals el jutge ja està prenent declaració.

