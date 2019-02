Casado: «El 28-A hem de decidir entre algú que pacti amb Torra o algú que lideri el 155»

Pocs minuts després que Pedro Sánchez hagi anunciat la data de les eleccions espanyoles, ha quedat clar que Catalunya estarà en la primera línia de foc de la campanya dels partits espanyols. El líder del PP, Pablo Casado, ha estat el primer en obrir foc en aquest sentit. "El 28 d'abril haurem de decidir entre algú que pacti amb Torra o algú que lideri el 155".Casado ha situat en aquest eix les eleccions del 28-A que aquest matí ha anunciat Pedro Sánchez en una compareixença a la Moncloa. En aquestes eleccions, ha dit Casado, "es decideix si Espanya és ostatge dels partits que volen destruir-la" o bé queda en mans del PP, "l'únic capaç d'aturar el desafiament separatista".El líder dels populars ha assegurat que les eleccions arriben perquè han "enxampat" el govern espanyol "negociant amb Torra" i perquè, sota el seu criteri, han aconseguit ser "la veu del carrer" amb manifestacions com la del diumenge passat a la plaça Colón. "Intentava a arribar a acords amb aquells que han intentat trencar Espanya, i no ha descartat pactar-hi un altre cop", ha dit, tot afegint que que Sánchez ha fet "concessions" a l'independentisme, com "acostar els presos a Lledoners" o negociar la figura d'un relator. Casado ha celebrat que "per fi hagin sortit les urnes" però ha carregat contra Sánchez per la "instrumentalització" i "el míting" que ha fet a la Moncloa abans d'anunciar la convocatòria d'eleccions.La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, també ha situat ja el missatge sobre el qual pivotarà la seva petició de vot: "Som el vot per canviar la vida dels ciutadans". Sota el seu criteri, si Sánchez hagués apostat per un govern "més ampli" de la mà de Podem, hagués tingut més "estabilitat". Però governant en solitari ha topat amb "límits". De fet, ha reivindicat que Pablo Iglesias és el líder al qual "no li tremolaran les cames" per enfrontar-se als poderosos, però també per mantenir el diàleg amb Catalunya. "Tothom sap que la qüestió catalana només es resoldrà amb diàleg", ha dit Montero.Sobre les perspectives electorals negatives que pronostiquen les enquestes per a Podem, la dirigent de Podem ha assegurat que els han donat "molts cops per morts i enfonsats" però que l'enquesta vàlida és el vot a les urnes. Podem, ha dit, és el partit per "frenar els reaccionaris" de la dreta.Albert Rivera també ha sortit ja amb tota la munició de precampanya amb Catalunya com a punta de llança. "Junqueras, Torra, Puigdemont i Rufián no poden marcar el rumb", ha sentenciat. El líder de Ciutadans ha donat per "mort el govern Frankenstein" però ha alertat del perill que Sánchez el faci "ressuscitar" si guanya les eleccions.En la seva intervenció, Rivera ja ha marcat distància també amb el PP tot recordant que la legislatura es va acabar, en realitat, el passat 24 de maig, quan el partit de Pablo Casado va ser condemnat pel cas Gürtel". També ha afirmat que Espanya té ara una "oportunitat" per posar el país en mans d'aquells "que l'estimen i no de qui l'odien". Ara, ha dit, és hora de donar "certesa" però "sense cridar, sense insultar", una afirmació per desmarcar-se de Casado. "El futur ha de ser per unir i no per dividir", ha conclòs.

