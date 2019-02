Investiguen dos membres d'Adif pel descarrilament mortal a Vacarisses

El jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa investiga dos membres d'Adif pel descarrilament mortal del tren de Rodalies el passat 20 de novembre a Vacarisses, que va suposar la mort d'un passatger de 36 anys i va provocar danys a 49 persones. Un dels dos imputats és un "legal representant" de l'empresa pública i l'altre és un "empleat sense responsabilitats directives".Tots dos van comparèixer davant el magistrat responsable del cas dijous passat. També van fer-ho en qualitat de testimonis dos pèrits. Tot plegat després que la setmana passada tingués lloc un altre sinistre entre dos trens que van xocar frontalment a l'alçada de Castellgalí.Segons han confirmat fonts del TSJC, tots dos investigats van comparèixer davant la magistrada que instrueix aquets cas el passat dijous. Adif ha rebutjat fer declaracions sobre aquesta qüestió i ha s'ha limitat a recordar que "hi ha una investigació judicial en curs". De fet, la jutge no ha atribuït encara cap delicte concret a aquests dos imputats, a l'espera que s'acabin de recopilar les proves i informes que ha sol·licitat.Així mateix, ha encarregat als Mossos d'Esquadra que investiguin dos accidents més que van tenir lloc a la mateixa zona els anys 2009 i 2011 per causes similars. Un total de vuit afectats pel sinistre de Vacarisses s'han personat en aquesta causa.

