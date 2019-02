Calbot de Puigdemont a Sánchez per la convocatòria d'eleccions anticipades

Doncs es veu que sí, que el PSOE també es manifestava a Madrid demanant eleccions anticipades. — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 de febrer de 2019

Eleccions espanyoles el 28 d'abril. Pedro Sánchez ha desvetllat ja la incògnita en una compareixença aquest divendres que confirma que posa punt final a la legislatura després de quasi nou mesos de presidència. "Els espanyols han de decidir si fem dues passes enrere o configurem l'Espanya que volem", ha assegurat tot esbossant el marc de les eleccions en una tria dicotòmica entre un govern del PSOE o bé un de la dreta format per PP, Ciutadans i possiblement Vox.Pocs instants després de la intervenció davant els mitjans de comunicació del cap de l'executiu estatal, l'expresident català exiliat a Brussel·les, Carles Puigdemont, ha reaccionat a través de les xarxes. "Doncs es veu que sí, que el PSOE també es manifestava a Madrid demanant eleccions anticipades", ha escrit Puigdemont en referència a la concentració de PP, Ciutadans i Vox de diumenge passat a la capital espanyola.El calendari serà ajustadíssim. Les Corts s'hauran de dissoldre abans del 5 de març, la campanya arrencarà en plena Setmana Santa i els comicis se celebraran un mes abans de les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig. Sánchez, que ha considerat que és "una bona data", ha explicat per què ha apostat finalment per aquest escenari. Amb el bloqueig dels pressupostos, ha argumentat, s'ha trobat amb una disjuntiva com a president: "O continuar governant amb uns pressupostos que no són els nostres i que incompleixen les exigències socials -els comptes del PP prorrogats- o considerar que Espanya no té ni un minut a perdre, que ha d'avançar, no fer cap pas enrere. O no fer res i continuar sense pressupostos, o convocar i donar la paraula als espanyols". La seva tria ha estat la segona opció.El president del govern espanyol ha adreçat missatges tant a la dreta com als independentistes. Als primers els ha acusat de fer "filibusterisme parlamentari" frenant amb la majoria que tenen a la mesa del Congrés mesures d'importància social com la derogació de la llei mordassa o de la reforma laboral, o la llei per combatre la pobresa energètica i la de l'eutanàsia. Ha lamentat que l'oposició conservadora, que ha considerat que està "allunyada de la moderació i dels paràmetres del sentit comú", hagi "utilitzat les institucions per interessos partidistes".Pel que fa als partits independentistes, Sánchez ha tornat a insistir en el que ja és tot un leitmotiv del seu mandat: "Dins de la Constitució, tot. Fora de la Constitució, res". Insistint en què el "no" d'ERC i del PDECAt als pressupostos ha estat determinant, ha emplaçat als independentistes a explicar a partir d'ara als catalans per què han anteposat l'exigència de parlar del dret a l'autodeterminació al fet d'apuntalar "els pressupostos més socials de l'última dècada".La legislatura es tancarà, doncs, en els pròxims dies després del triomf de Sánchez contra pronòstic a la moció de censura del juny de l'any passat gràcies als vots de Podem i els partits nacionalistes i independentistes, inclosos el PDECat i ERC. Les dues formacions catalanes han estat decisives a l'hora de fer descarrilar els pressupostos malgrat els contactes d'última hora.Les eleccions espanyoles se celebraran tot just un mes abans de les municipals, europees i autonòmiques del 26 de maig. De fet, si s'ha descartat fer confluir tots els comicis en aquesta data, l'anomenat súper diumenge, ha estat perquè els barons del PSOE van demanar que no es fessin coincidir. La precampanya de les eleccions convocades coincidirà inevitablement amb el judici de l'1-O al Tribunal Suprem, que no està previst que se suspengui malgrat el context electoral.

