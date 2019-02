Les eleccions espanyoles seran el 28 d'abril

"Hi ha derrotes parlamentàries que són victòries socials"

"Dins de la Constitució, tot. Fora de la Constitució, res"

Eleccions espanyoles el 28 d'abril. Pedro Sánchez ha desvetllat ja la incògnita en una compareixença aquest divendres que confirma que posa punt i final a la legislatura després de quasi nou mesos de presidència. La decisió arriba després que els pressupostos generals de l'Estat s'hagin estimbat al Congrés dels Diputats i una pressió in crescendo per part de la dreta perquè aquesta crida a les urnes es fes ja. "Els espanyols han de decidir si fem dues passes enrere o configurem l'Espanya que volem", ha assegurat tot esbossant el marc de les eleccions en una tria dicotòmica entre un govern del PSOE o bé un de la dreta format per PP, Ciutadans i possiblement Vox. El seu propòsit, ha dit, és oferir "un horitzó i un model d'Espanya que està per conquerir".El calendari serà ajustadíssim. Les Corts s'hauran de dissoldre abans del 5 de març, la campanya arrencarà en plena Setmana Santa i els comicis se celebraran un mes abans de les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig. Sánchez, que ha considerat que és "una bona data", ha explicat per què ha apostat finalment per aquest escenari. Amb el bloqueig dels pressupostos, ha argumentat, s'ha trobat amb una disjuntiva com a president: "O continuar governant amb uns pressupostos que no són els nostres i que incompleixen les exigències socials -els comptes del PP prorrogats- o considerar que Espanya no té ni un minut a perdre, que ha d'avançar, no fer cap pas enrere. O no fer res i continuar sense pressupostos, o convocar i donar la paraula als espanyols". La seva tria ha estat la segona opció.El president del govern espanyol ha adreçat missatges tant a la dreta com als independentistes. Als primers els ha acusat de fer "filibusterisme parlamentari" frenant amb la majoria que tenen a la mesa del Congrés mesures d'importància social com la derogació de la llei mordassa o de la reforma laboral, o la llei per combatre la pobresa energètica i la de l'eutanàsia. Ha lamentat que l'oposició conservadora, que ha considerat que està "allunyada de la moderació i dels paràmetres del sentit comú", hagi "utilitzat les institucions per interessos partidistes". Lluny de considerar que la convocatòria electoral es pugui interpretar com una derrota del govern, Sánchez ha advertit que "hi ha derrotes parlamentàries que són victòries socials". Tampoc s'ha estat de llançar un dard contra la possible aliança amb a ultradreta de Vox: "Em sorprèn que em posin un cordó sanitari a mi i no a l'extrema dreta. Tothom sabrà quins amics fa".Pel que fa als partits independentistes, Sánchez ha tornat a insistir en el que ja és tot un leitmotiv del seu mandat: "Dins de la Constitució, tot. Fora de la Constitució, res". Insistint en què el "no" d'ERC i del PDECAt als pressupostos ha estat determinant, ha emplaçat als independentistes a explicar a partir d'ara als catalans per què han anteposat l'exigència de parlar del dret a l'autodeterminació al fet d'apuntalar "els pressupostos més socials de l'última dècada". En tot cas, Sánchez ha reiterat la seva voluntat de seguir apostant pel diàleg: "Els partits independentistes saben on trobar-nos. Mai no renunciaré al diàleg". Ha apuntat també el seu compromís per seguir buscant aliances dins de l'esquerra: "Estic disposat a consensuar amb el diferent. És necessari en aquest país el consens i no la crispació", ha assegurat.Sánchez ha fet un repàs als casi nou mesos en què ha estat president a la Moncloa i ha puntualitzat que el seu projecte ha pivotat en tres eixos: la consolidació del creixement econòmic i la creació d'ocupació digna, la reconstruccó del sistema del benestar per redistribuir la riquesa i el reforçament de les estructures d'Estat. Ha onejat l'increment del salari, l'exhumació de Franco, la recuperació de la salut universal, l'increment salarial dels treballadors públics, la revalorització de les pensions o el pacte d'Estat contra la violència masclista.El president del govern espanyol ha assegurat que "allò que decideixin els espanyols, ben decidit estarà". Ha recordat que la moció de censura va triomfar per fer fora a un partit "assetjat" per la corrupció i condemnat per finançament irregular. La diferència respecte fa vuit mesos, ha dit, és que el PSOE no ha comptat "amb la lleialtat de l'oposició conservadora" com sí que ho va ser ell durant el mandat de Mariano Rajoy a l'hora de fer front al conflicte amb Catalunya.

