Torrent, sobre eleccions: «Per a nosaltres les urnes no són una amenaça sinó una oportunitat»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que ERC està "absolutament" preparada per fer front a unes eleccions espanyoles . "Que siguin ja, cap problema. Per nosaltres les urnes no són una amenaça sinó una oportunitat", ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio.Torrent ha defensat davant les crítiques de l'oposició que el Parlament no pot fer veure que no passa res davant el judici "més important de la història de la democràcia" i ha avisat que s'estaria fent un "mal servei no només als diputats acusats, sinó també a la ciutadania i a la pròpia democràcia". D'altra banda, ha confiat que el president del Parlament europeu, Antonio Tajani, permeti el debat i la "lliure expressió" en referència a la conferència de Puigdemont i Torra de dilluns.Torrent ha afirmat que l'avançament electoral demostra que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha deixat influir per la manifestació de la plaça Colón i s'ha deixar "arrossegar" per l'extrema dreta. "Ha preferit eleccions al diàleg, i això té riscos", ha avisat.Pel que fa a la petició de PSOE, PP i Cs perquè no es permeti la conferència de dilluns que ve al Parlament europeu, Torrent ha confiat que Tajani, com tots els presidents dels parlaments del món, permeti un debat sobre un projecte polític "legítim" per a Catalunya. El president del Parlament ha lamentat que hi ha la idea per part de representants espanyols de la manca de separació de poders i això fa, segons ha dit, que confonguin el Parlament amb "qualsevol altre poder coercitiu". En aquest context, ha defensat que en les democràcies avançades d'Europa hi ha separació "efectiva" de poders i als parlaments "el que es fa és parlar i no detenir gent".Davant les critiques de l'oposició que consideren que el Parlament està tancat, Torrent ha insistit que el funcionament diari de la cambra catalana és "molt actiu" i ha recordat que 11 de les persones que seuen al banc dels acusats del judici de l'1-O són diputats o ho han estat. Segons Torrent, a tots els diputats els hauria de preocupar que companys seus, que són persones lliurament escollides, no puguin exercir el mandat democràtic amb el qual van ser escollits.

