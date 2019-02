Aquests són els convidats especials que van poder veure les declaracions de Junqueras i Forn al Suprem

La sala segona del Tribunal Suprem s'ha convertit, també, en una aula d'universitat. Estudiants de Dret de la Universitat Rei Joan Carles i de la Carles III van assistir aquest dijous a la jornada al Suprem, que va comptar amb els interrogatoris d'Oriol Junqueras i de Joaquim Forn. Estan estudiant quina és la interpretació del delicte de rebel·lió i del dret a l'autodeterminació. Esperen delerosos la sentència per conèixer quina interpretació fa el codi penal dels fets, perquè crearà jurisprudència.La qüestió de la rebel·lió (i de la sedició) és una de les que s'ha posat més en dubte durant la instrucció de la causa de l'1-O. Ja no només les defenses, que s'han esforçat per desmuntar aquesta acusació recordant que en cap cas hi va haver violència durant la tardor del 2017, sinó també experts i catedràtics d'arreu de l'Estat han reiterat que no es pot acusar els líders independentistes d'aquest tipus delictiu.

