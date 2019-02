El govern espanyol ha acceptat fins ara 162 sol·licituds d'indemnització pels atemptats del 17-A

El Ministeri de l'Interior afirma que ha estimat a 1 de febrer del 2019 fins a 162 sol·licituds d'indemnització pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. L'import d'aquestes indemnitzacions ha estat de 5.023.850,34 euros, segons indica la mateixa font. A banda, Interior explica que fins ara s'han registrat 498 sol·licituds, de les quals ja se n'han resolt 233. Així, 71 de les sol·licituds han estat desestimades.El govern espanyol surt així al pas d'informacions que indiquen que només n'havia reconegut 18, les persones que van acreditar danys físics. Interior, però, afirma que encara hi ha expedients pendents de resoldre per danys físics, perquè els afectats encara estan de baixa o estan pendents del barem de les seqüeles.Dels 162 expedients resolts favorablement, 17 ho han estat per defunció, 1 per incapacitat permanent parcial, 49 per lesions no invalidants i incapacitat temporal, 2 per danys materials, 69 per ajuts psicològics, sanitaris i pròtesis i 24 per altres ajuts.Segons el govern espanyol, algunes de les desestimacions es basen en que no ha quedat acreditada la presència, es considera que no tenen lesions derivades de l'atemptat o no s'ha presentat la documentació pertinent.Pel que fa a les lesions psicològiques, la Direcció General de Suport a Víctimes del Terrorisme reconeix que poden ser "igual o més incapacitants" que les físiques, i subratlla que ambdues mereixen "tot el reconeixement legal" i el "respecte" de l'administració.Per això entén que ha d'actuar "amb flexibilitat però també amb rigor" en el marc de la llei aplicable. També recorda que el termini d'un any que s'estableix per reclamar comença a comptar un cop les seqüeles físiques o psicològiques són definitives, no a l'any de l'atemptat. A més, "és voluntat" del govern espanyol ampliar els terminis a través d'una reforma legal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor