Isabel Coixet es pronuncia sobre el judici de l'1-O des de Berlín

Isabel Coixet ho té clar: "Espero que els absolguin". En aquest sentit s'ha expressat la directora catalana de cinema, en declaracions a RAC1 , sobre el judici de l'1-O i la situació dels presos polítics. Des de Berlín, Coixet deixa clar també que confia en què la causa al Tribunal Suprem serà "imparcial" i que "no hi són per les seves idees, sinó pels seus actes".La cineasta, que estava a la capital alemanya per presentar la nova pel·lícula Elisa i Manuela, creu que l'absolució dels líders independentistes és "el millor per a la convivència i, sobretot, perquè ens puguem començar a dedicar a les coses importants".

