Els treballadors de Glovo, falsos autònoms

Inspecció de Treball considera que el miler de repartidors de l'empresa Glovo a Barcelona són falsos autònoms, segons ha avançat TV3. Per això l'administració els considera assalariats de la firma, i ha decidit que els comença a donar d'alta a la Seguretat Social. La mateixa font indica que aquest pas és previ a l'aixecament d'una acta de liquidació que s'ha de determinar en les properes setmanes.Les altes a la Seguretat Social s'estarien fent de forma retroactiva, és a dir, des que el treballador va començar a fer repartiments per Glovo. Per això, l'administració reclamarà a l'empresa les cotitzacions endarrerides del miler de treballadors. Cal recordar que ahir mateix un jutjat de Madrid sentenciava que un treballador de l'empresa era un fals autònom i qualificava com a nul el seu acomiadament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor