Surt a la llum un desafortunat text «humorístic» de contingut racista i masclista de Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, va estudiar durant un temps al Col·legi Mayor Elías Ahúja, un centre religiós. Segons explica La Marea , va ser allà i quan el polític tenia 19 anys, quan va escriure un article "en to humorístic" sobre com eren i com es definien els companys del mateix centre, així com la relació amb estudiants d'altres escoles, dones i alumnes d'altres ètnies. Ho va publicar a la revista anual de l'escola, i l'article destil·la un supremacisme i masclisme constant i explica el món a través d'un animal anomenat lupus ahujus.Casado explica que aquest tipus de llop és "una de les espècies ibèriques amb un major desenvolupament cerebral". Però no acaba aquí: l'article "humorístic" està ple de referències masclistes (parlant de triomfs sexuals dels alumnes del centre que segons Casado "posseeixen una anormal característica congènita" per aconseguir-ho), així com de comentaris racistes sobre ètnies d'altres persones, sempre camuflat sota noms ficticis d'espècies de llops.Les referències masclistes i els elements de la cultura de la violació són les que cobren més importància al llarg del text: "Quan forma part del grup, comencen a aflorar en ell instints de voraç carnívor envers tota classe de femelles en període fèrtil. Així s'ha convertit en un ferotge i infatigable caçador de carn fresca... entre les seves preses més cobejades es troben, com és obvi, les llobes. Encara que, si hi ha carestia d'aquestes, recorre de bon grat a altres espècies animals com truges, guineus, gallines o qualsevol espècie d'au que li posi els ous".En un moment de l'article, Casado parla del zel, i diu textualment [sempre justificant-ho sota el concepte de lupus ahujus, que són els alumnes del seu Col·legi inclòs ell]: "És una de les espècies més promíscues i lascives de la península ibèrica, que pot representar un autèntic perill per a la integritat de qualsevol femella del regne animal que es trobi en període de maduresa sexual". A més, també fa referències a persones ideològiques despectives cap a altres persones, parla de castes i de "superioritat d'espècies respecte d'altres".Només queden quatre exemplars de la revista que conté aquest article, i es poden consultar a la biblioteca del mateix Col·legi. Des de La Marea han intentat contactar amb el líder del PP per parlar, però tant Casado com el seu partit sempre han defensat que "no tenen res a dir".

