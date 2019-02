PP i Cs abandonen l'entrega dels Premis Ciutat de Barcelona per les «constants referències» als presos

No se pierdan la imagen de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde. ¿Seguro que no son independentistas? 🤔 pic.twitter.com/pKmj2m6NnU — Marilén Barceló (@MarilenBarcelo) 14 de febrero de 2019

Els regidors del PP i Cs han abandonat la cerimònia d'entrega dels Premis Ciutat de Barcelona que s'han celebrat aquest dijous al vespre al Saló de Cent de l'Ajuntament per les "constants referències" als líders polítics empresonats. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha obert l'acte amb una intervenció en la qual ha assegurat que les "declaracions al Tribunal Suprem de l'exvicepresident Junqueras i l'exregidor d'aquesta casa i exconseller Joaquim Forn no s'haurien d'haver produït mai i encara menys en una condició de presó preventiva".Gran part dels premiats han tingut un record pels presos i han demanat la seva llibertat. El president del PP a Barcelona, Alberto Fernández, ha qualificat l'acte "d'aquelarre de Colau" i d'"altaveu de la extrema esquerra i l'independentisme". Els regidors de Cs Marilén Barceló i Santiago Alonso juntament amb la presidenta del grup municipal, Carina Mejías, s'han aixecat dels seus seients durant la intervenció del periodista de La Directa Jesús Rodríguez, guardonat en la categoria de mitjans de comunicació, que ha dit que "mentre alguns partits polítics ens facin dir polítics presos en comptes de presos polítics, seguirà sent necessari el periodisme".Després d'aquest discurs, ha marxat el regidor del PP Alberto Fernández Díaz. Ciudadanos ha difós l'acció dels tres regidors a les xarxes socials i ha acusat l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, de "posar-se del costat dels separatistes" i "polititzar" l'acte.Barceló ha piulat al seu compte de Twitter, amb un fragment de vídeo de l'acte: "No es perdin la imatge de l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde. Segur que no són independentistes?". Al finalitzar l'acte, Colau ha lamentat que els regidors hagin marxat "amb una certa gesticulació". "El que hem de fer és escoltar encara que no ens agradi el que ens diuen", ha dit Colau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor