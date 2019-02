Sense acord (de moment) entre TMB i sindicats, la vaga de metro pel Mobile es manté

La vaga al metro de Barcelona convocada el 25 al 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress, es manté. Aquest dijous a la tarda Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els sindicats han fet la segona reunió de mediació al departament de Treball de la Generalitat i la trobada ha acabat sense acord. Les dues parts tenen la següent cita el 18 de febrer al mateix lloc i sembla que les coses hauran de canviar força perquè l'aturada, motivada per la crisi de l'amiant, se suspengui.TMB no ha volgut fer valoracions de la reunió d'aquest dijous, en què els sindicats han presentat la seva llista de reclamacions. Demanen a l'empresa que reconegui tots els treballadors que hagin estat exposats a l'amiant de forma directa o indirecta, mentre que TMB ha insistit que manté la plantilla i a ciutadania puntualment informada a través d' un apartat específic de la seva pàgina web . L'empresa fins ara ha reconegut 20 afectacions de salut per culpa de l'amiant i ja ha fet 620 revisions mèdiques a treballadors, del total de 1.000 que s'han exposat al mineral contaminant.Els treballadors també reclamen que TMB destini els "recursos necessaris" a retirar tot el material que contingui amiant i que s'analitzin tots els trens de la flota de metro. A més, exigeixen a TMB que inclogui al Registre de Treballadors Exposats a l'Amiant (RETEA) a tots els treballadors exposats a aquest material, cosa que obriria la porta a poder demanar el reconeixement de malalties professionals. També, que reubiqui els treballadors afectats a altres llocs de treball on no estiguin exposats a l'amiant.Les demandes no acaben aquí, i els sindicats demanen a l'empresa que es responsabilitzi de rentar la roba de treball dels empleats per descontaminar-la.Aquest dijous el comitè d'empresa ha denunciat que un treballador jubilat del metro va morir a causa de l'amiant i que tenia fibres d'aquest material al seu teixit pulmonar. Fonts de TMB asseguren que no tenen coneixement del cas i que ni els familiars de l'exempleat mort ni els sindicats els hi havien comunicat. Per tant, al·leguen que no poden valorar ni comprovar la denúncia feta pel comitè d'empresa.Entre les seves reivindicacions, demanen a l'empresa que avisi tots els exempleats que hagin estat exposats al material contaminant, que els ofereixi la possibilitat de sotmetre's a revisions mèdiques i que es facilitin les seves dades als delegats de prevenció del comitè.Els sindicats entenen que la segona reunió de mediació a Treball no ha suposat cap canvi en el conflicte. El representant de la UGT Jordi Gómez assegura que TMB no ha fet cap nova proposta, mentre que fonts de la CGT titllen de "nefast" el resultat de la reunió. "No hi ha voluntat de negociar per part seva", asseguren.Des del sindicat Solidaritat Obrera, Ángel González, considera que fins ara l'empresa ha respost amb "ambigüitats" les seves peticions i el comitè ha demanat que a partir d'ara totes les respostes siguin per escrit.El conflicte entre TMB i treballadors ha anat pujant de to, fins al punt que aquest dijous els sindicats han acusat l'empresa d'"ocultar-los" informació i han demanat la dimissió de la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal, el conseller delegat de l'empresa, Enric Cañas, i el seu adjunt, Pau Noy. Dilluns que ve les dues parts es tornaran a trobar en una nova reunió de mediació amb molts dubtes sobre la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor