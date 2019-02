Com que aquesta setmana hem tinguta Madrid informant-vos del judici al Tribunal Suprem amb cròniques escrites i podcasts i no volíem faltar a la cita dels divendres, avui toca Despertador enlloc de Brúixola. El judici està anant més de pressa del que alguns havien previst i, un cop resoltes les qüestions prèvies, ahir va començar a declarar el Govern. Aquesta crònica deus situarà perfectament i amb aquest vídeo ho reviureu en un minut.Va ser el torn d' Oriol Junqueras i també hi va haver temps per Quim Forn gràcies al fet que el líder d'ERC no va voler respondre les preguntes de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox. Només va atendre el que li va demanar el seu lletrat, Andreu Van der Eynde. Junqueras va fer que la seva frase "res del que hem fet és delicte!" retronés a l'edifici del Tribunal Suprem, on fa més de 80 anys es va jutjar un altre líder d'ERC, el president Lluís Companys, que el sis d'octubre del 34 havia proclamat l'Estat Català com a resposta a la involució autoritària de la Segona República espanyola. Junqueras va desplegar totes les seves habilitats , tota la seva capacitat discursiva (que no és poca) i va deixar tres missatges clars: que votar no és delicte i sí que ho és reprimir-ho, que ni ERC ni ell reculen en l'independentisme per més que s'imposi una sortida repressiva, i que el plet català no es resoldrà fins que algú ocupi la cadira de l'Estat en la mesa de diàleg. Un discurs amb profunditat que tindrà recorregut.Forn hi va posar més prosa. En primer lloc perquè va respondre la Fiscalia (i les seves mentides com ara els set cotxes de la Guàrdia Civil) i va aguantar la fatxenderia de l'Advocada de l'estat qüestionant les seves idees o el dret de manifestació (sort que està a les ordres de Pedro Sánchez). Deixar en paper mullat la DUI va ser el preu que va pagar per poder-se explicar, plantant cara quan calia, i argumentant que els Mossos no van ser part en la tardor republicana. L'exconseller va fer un discurs ben travat i difícil de desmuntar que posa una mica més difícil al tribunal sostenir el relat de la rebel·lió. En qualsevol cas les hores crítiques d'octubre de 2017 van aterrar a la sala del Suprem Tots dos van estar brillants i intervencions com les d'ahir segur que van aixecar l'ànim a més d'un. Sobre la complementarietat dels discursos us aconsello les opinions de Sara González Manel Lucas . I avui al migdia, a les 12.30,conversarà en directe amb el catedràtic de dret penalper valorar la marxa del judici i resoldre dubtes. Podeu plantejar-los aquí



Amb un DAFO et quedarà més clar. I de la intensa jornada al Suprem a l'escenari electoral a Espanya. Sánchez ha convocat a les nou un consell de ministres extraordinari on segurament anunciarà la convocatòria d'eleccions. A les deu farà una compareixença a la Moncloa i consell de ministres ordinari per, entre altres mesures, exhumar Franco del Valle de los Caídos. Gestos simbòlics i poca cosa més pot fer. Dèbil al Congrés, sense pressupostos i acorralat per la dreta creu que és millor cridar a les urnes a l'abril, encara que ahir hi havia també rumors de què proposés una moció de confiança. En qualsevol cas les eleccions són a tocar. Com hi arriba cada partit? Millor que ens ho mirem amb l'informe DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que ha preparat Sara González. Tindreu les coses molt més clares.

Ferran Casas i Manresa

A l'abril tindrem eleccions generals. I pocs dies després vindran les municipals. Un dels protagonistes, passi el que passi, serà Manuel Valls, l'aposta de Ciutadans a Barcelona. Edicions Saldonar ha reeditat, en el marc de la col·lecció sobre periodisme que impulsa el Grup de Periodistes Ramon Barnils, el llibre Contra Valls, dels periodistes i militants ecologistes francesos Noële Mamère i Patrick Farbiaz. Els autors han afegit dos capítols referents on interpreten l'operació Barcelona de l'ex-primer ministre francès com la conseqüència del seu "fracàs" a París. El filòsof Josep Ramoneda ha escrit el pròleg de l'obra, on avisa els barcelonins de les intencions polítiques de Valls i considera que l'objectiu de l'alcaldable és reforçar l'hegemonia de la dreta, no només a la capital catalana sinó al conjunt de l'Estat. A us l'avancem en exclusiva i també us hem preparat una peça que us permetrà recrear-vos en les sortides de to entre Valls i Macron. La tria és d'La setmana ha estat intensa i toca una mica d'oci. Com sempre, aus oferim diverses opcions. Si no n'heu tingut prou amb el que hem vist al Tribunal Suprem i voleu seguir veient interrogatoris, testimonis i acusats,ha fet una tria de les deu millors sèries i pel·lícules sobre aquest tema a la seva secció "Addictes en sèrie". I també ha fet una crítica d'una de les pel·lícules nominades als Oscars , de cara els premis de la setmana que ve: Infiltrado en el KKKlan. És un cop de puny a la societat més racista i supremacista blanca dels Estats Units. Spike Lee apunta a la presidència de Donald Trump i recula en el temps per explicar una història que podria ser més actual que mai.I també hi posem música perquè tornen els Lax'n'Busto, que avui treuen el seu darrer treball, Polièdric, després de dos anys de silenci i sis sense cançons noves. Ho fan amb diversos vocalistes, entre ells Ernest Armengol, que donen saba nova al grup del Vendrell.Tot això si voleu fer un pla més sedentari. Si voleu sortir de casa, hi ha diversos plans aquest cap de setmana, a més de la manifestació contra la repressió de demà a la tarda a Barcelona. fa una tria de deu propostes , que van des del cine als cotxes clàssics i les exposicions. També farà bo per fer una calçotada. Si pot ser al tros amb els amics o la família, millor encara!L'anunci de la dissolució de les Corts i la convocatòria de noves eleccions, que preveu fer aquest matí Pedro Sánchez, ha generat un munt d'interrogants. La sensació que el líder socialista s'ha endinsat en un terreny desconegut és majoritària entre els analistes i en sectors de l'opinió progressista l'ansietat és manifesta. Ho expressaen un article a eldiario.es que, sota el títol "Una fecha y mil preguntas" , planteja moltes de les preguntes que tothom es fa en aquests moments. Què és el que saben Sánchez i el seu estratega de capçalera, Iván Redondo, que no sàpiguen ni Pablo Iglesias ni el PNB? Com és que s'opta per una jugada d'alt risc quan les enquestes assenyalen una possible majoria de les tres dretes? Han estat insuportables les pressions dels barons a la Moncloa? Beni, que es permet llicències literàries amb el mes d'abril, adverteix que no serà fàcil mobilitzar l'electorat d'esquerres, que aquest cop exigirà arguments sòlids més enllà de la por al llop.Estudiants de Dret de la Universitat Rei Joan Carles i de la Carles III van assistir aquest dijous a la jornada al Suprem, que va comptar amb els interrogatoris d'Oriol Junqueras i de Joaquim Forn. Estan estudiant quina és la interpretació del delicte de rebel·lió i del dret a l'autodeterminació. Esperen delerosos la sentència per conèixer quina interpretació fa el codi penal dels fets, perquè crearà jurisprudència.El 15 de febrer de 2003, avui fa 16 anys, 1,3 milions de persones van sortir als carrers de Barcelona per protestar contra la guerra de l'Iraq . Engegada amb pretextos que s'han demostrat falsos -les armes de destrucció massiva que presumptament guardava Saddam Hussein no van aparèixer mai-, va acabar convertint-se en la tomba política de José María Aznar. L'expresident espanyol, ara rehabilitat gràcies a Pablo Casado, va fer de l'aliança atlantista amb George W. Bush i Tony Blair un dels puntals del seu segon mandat i va acabar veient com el PP passava dels 183 diputats del 2000 a perdre el govern davant el PSOE. Les protestes contra la guerra van repartir-se arreu del món i en ciutats com Roma van aplegar fins a tres milions de persones. El pols del carrer, però, no va evitar que una coalició internacional liderada pels Estats Units acabés en poques setmanes amb el règim de Hussein. De poca cosa va servir per pacificar la situació a l'Orient Mitjà.-sí, la ministra de l' antes partía que doblá - compleix avui 67 anys. Després d'ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a la Junta d'Andalusia, José Luis Rodríguez Zapatero la va reclutar per al seu executiu quan va derrotar per sorpresa José María Aznar el 2004. La situació caòtica a Rodalies -hi ha coses que no canvien per més que passin els anys i a més ens costen morts i ensurts- i les polèmiques associades a la seva cartera de Foment la van dur a ser reprovada pel Parlament i pel Senat. Álvarez va saltar del govern l'any 2009, un any després de la segona victòria a les urnes de Zapatero, però no es va quedar a la intempèrie: va ser escollida vicepresidenta del Banc Europeu d'Inversions. L'any 2014 la jutgessa que portava el cas dels ERO andalusos, Mercedes Alaya, la va citar dues vegades com a imputada i li va imposar una fiança de quasi 30 milions d'euros . Finalment, però, va ser anul·lada. En cas de no haver estat així, potser sí que hauria quedat partía i doblá.

