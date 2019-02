Sánchez compareix demà a les deu del matí per anunciar el dia de les eleccions

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà a partir de les deu del matí per anunciar la data de les eleccions . Ho farà després de la reunió del consell de ministres, que servirà per validar el dia escollit. La decisió arriba després que el Congrés dels Diputats tombés els pressupostos generals de l'Estat. La legislatura es tancarà demà després de vuit mesos del triomf de Sánchez a la moció de censura gràcies als vots de Podem i els partits nacionalistes, inclosos el PDECat i ERC. Dures formacions decisives a l'hora de fer descarrilar els pressupostos malgrat els contactes d'última hora.La data més probable de les eleccions és el 28 d'abril, segons relataven dirigents socialistes aquesta setmana al Congrés. El 14 d'abril coincidiria amb el diumenge de Rams i amb la celebració del dia de la República, i hi ha veus que no descarten que es convoquin en dia laborable, com seria el cas de l'11 d'abril. En tot cas, existeix un cert consens sobre el fet que seran abans dels comicis locals, autonòmics i europeus del 26 de maig. Per ara, sembla descartada la celebració d'un súperdiumenge, que en territoris com les Canàries obligaria a posar set urnes.

