L'hotel on es pot dormir gratis si no s'utilitza el mòbil

Dormir gratis a un hotel de quatre estrelles és possible a canvi d'una única condició: no tocar el mòbil per res. L'hotel Bellora, que s'ha inaugurat aquest 14 de febrer a Suècia, compta amb una aplicació que calcula la tarifa de l'estada segons l'ús del mòbil que es faci. L'habitació en qüestió, anomenada The Check Out Suite, va sumant el temps que s'està connectat amb el mòbil i, a través d'una làmpada intel·ligent que canvia de color, va indicant l'augment del preu. Així, com menys pendent s'estigui del telèfon, més barat sortirà.El preu que mesura la làmpada pot anar dels 0 euros a un total de 2.400 corones sueques (uns 230 euros), costant així unes 20 corones suques per minut de connexió. Així, quan se sobrepassen els 30 minuts recomanats, la làmpada es posa vermella indicant que s'ha assolit el preu complet de l'habitació.L'objectiu d'aquesta idea és ajudar als clients de l'hotel a relaxar-se i a desconnectar de les xarxes socials, incentivant les relacions cara a cara.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor