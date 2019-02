​Calvet: «Catalunya està millor preparada actualment per afrontar un període de sequera»

La sala on s'ha celebrat la ponència Foto: Albert Hernàndez

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que “Catalunya està millor preparada actualment per afrontar un període de sequera”. Calvet ho ha atribuït a la feina i la gestió feta de l’aigua en les darreres dècades com ara “incrementar els recursos a la zona més poblada, a l’àrea metropolitana” i de l’altra, “millorar la garantia dels municipis més petits”.El conseller ha presumit de la bona feina des de les administracions i la ciutadania, en l’estrena de del Cicle Aigua i Món ’19, que organitza Aigües de Sabadell i ha arrencat aquest dijous. En aquesta línia ha remarcat “l’esforç” dels habitants, encara que “obligat, però ha definit “d’exemplar” el seu comportament. Així, a l’àrea metropolitana de Barcelona, la zona més densa de Catalunya, s’ha passat de 130 litres per habitant dia el 2002 a 102 el 2016 -Sabadell actualment és de 97-.Calvet ha repassat els episodis viscuts, “n’hi han hagut vuit de rellevants els últims 40 anys” i ha posat l’accent en especial dels anys 2007 i 2008, quan es va estar 16 mesos sense pluges i també el 2016, 2017 i principis de 2018. Tot plegat, al seu parer ha estat un aprenentatge per a la “racionalització” i també l’ús d’aquest bé.A més, ha afegit que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinat més de 45 milions d’euros per aquesta “garantia” del servei. Malgrat aquestes millores, el titular de Territori ha assenyalat intervencions fetes per perfeccionar la xarxa d’abastament, amb una nova instal·lació a Tordera, l’aprofitament de l’aigua del riu Llobregat i hi ha previsió d’ampliar la dessalinitzadora de Corbera, entre d’altres. Calvet ha apuntat que la idea és que “l’àrea metropolitana esdevingui autosuficient”.El conseller ha apuntat un factor a tenir en compte en el futur per gestionar aquest servei. “Accentuarà i agreujarà les característiques del nostre clima”, que com l’ha definit Calvet, "és com la cançó de Raimon Al meu país la pluja". Ha augurat que “les sequeres seran més llargues i les tempestes més violentes” i ha continuat, pot haver-hi “mala distribució de les pluges”:Per aquestes característiques del clima mediterrani cal “optimitzar” els recursos i saber “canalitzar” els capítols torrencials que es donen al país, “es aquesta doble cara”, ha indicat el conseller.Abans d'iniciar la seva ponència, Calvet ha volgut recordar les declaracions del "vicepresident Junqueras i el conseller Forn" al Tribunal Suprem. "No tots pensaran igual", ha dit, però ha expressat el seu desig que ens "mantinguem forts i serens en la defensa i l’exercici lliure de la democràcia".

