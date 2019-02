Ciutadans desembarca aquest dissabte al poble de Puigdemont

Ciutadans farà un acte aquest dissabte a Amer, el poble originari de l'expresident Carles Puigdemont, exiliat a Brussel·les. Segons ha pogut saber NacioDigital a partir de fonts de la formació, està previst que hi assisteixin diputats i càrrecs de la demarcació de Girona. No es descarta, però, la presència d'altres membres de la formació, fet que es sabrà aquest divendres quan es faci pública la llista definitiva de participants.



La visita s'emmarca dins d'una gira del partit dirigit per Albert Rivera al llarg i ample de Catalunya. Ciutadans ja ha organitzat actes d'aquest mateix estil a pobles com Torroella de Montgrí (Baix Empordà), de l'exconsellera Dolors Bassa. Aquest esdeveniment, que es va celebrar el 26 de gener, va acabar amb protestes de més d'un centenar veïns.

