Buch destaca que Forn ha defensat la «bona i correcta» actuació dels Mossos l'1-O

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha cancel·lat aquest dijous tots els actes previstos durant la tarda per agafar l'AVE i traslladar-se a Madrid, i concretament al Tribunal Suprem, on se celebra el judici de l'1-O. Ho ha fet amb l'objectiu de ser present a la declaració de qui considera el "conseller legítim d'Interior" de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, empresonat preventivament des de fa més d'un any en el marc de la causa contra el procés.Buch ha assistit a la declaració del seu predecessor com a acusat, i l'ha pogut veure des de l'interior de la sala, en un espai reservat per a les autoritats, al costat de les famílies dels presos polítics. Després de l'interrogatori, que ha finalitzat a l'entorn de les 18.00 hores, el conseller d'Interior ha volgut fer una valoració del que ha vist a les portes del Suprem. "Forn ha desmuntat el relat d'aquesta acusació política, ha defensat la seva innocència i ha defensat la bona i correcta actuació dels Mossos d'Esquadra", ha declarat.Segons Buch, una de les coses que han quedat clares aquesta setmana és el caràcter polític del judici. I més encara, ha dit, quan l'exconseller ha anat reblant els arguments de l'acusació. Sobre aquesta, ha celebrat que hagi servit per defensar la feina del cos i dels agents de la policia catalana, així com la dels comandaments. Tots ells, ha sentenciat, van complir estrictament els mandats judicials.

