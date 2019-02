El PDECat exigeix la dimissió de la responsable d'España Global per comparar l'1-O amb una violació

El Partit Demòcrata (PDECat) ha presentat aquest dijous una moció a la comissió d'Exteriors del Senat per exigir la dimissió de la secretària d'Estat per España Global, Irene Lozano, de forma "immediata", per la "gravetat" de les seves declaracions a la cadena britànica Sky news, on va comparar el referèndum de l'1-O amb una violació: "Votar està bé, però si no tens permís, a Espanya, és un delicte; com el sexe, si no és consentit, és una violació", va dir Lozano. El PDECat considera que les declaracions són "absolutament impròpies d'un càrrec públic de l'administració de l'Estat".A més, el partit nacionalista denuncia que les paraules de Lozano "no respecten la presumpció d'innocència dels presos polítics catalans i dels exiliats". "A més, també pressuposen, falsament, l'existència de violència per part dels votants l'1 d'octubre", tal com lamenta la moció presentada. El PDECat també constata que les declaracions són encara "més greus" tenint en compte "el context de les constants mostres de violència masclista que s'estan produint a l'Estat".En paral·lel, el PDECat ha demanat la compareixença de Lozano a la Comissió d'Assumptes Exteriors del Congrés dels Diputats per informar sobre la comparació, que la directora d'España Global ja ha reconegut que no va ser "la millor". A més, el partit ha presentat una pregunta a la Mesa del Congrés adreçada al govern espanyol: "Té previst el govern exigir la dimissió de la secretària d'Estat de l'España Global, Irene Lozano?"

