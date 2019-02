El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentat durant la sessió de control a les Corts d'aquest dijous, que "la triple aliança entre la dreta i els independentistes ha robat als valencians 1.400 milions d'euros". Aquesta xifra fa referència a la quantitat de diners que els pressupostos generals de l'Estat contemplaven per al País Valencià abans que fossin rebutjats."L'aliança entre les dretes i l'independentisme, tots varen votar el mateix. Aquesta és la realitat. I allà estem i aquesta és l'única aliança efectiva que s'ha produït, perquè altres no s'han donat", ha remarcat el president valencià.Aquesta ha estat la reacció de Puig davant de la pregunta feta per la síndica del PPCV, Isabel Bonig, sobre les llistes d'espera. La diputada popular ha qualificat de "nefasta" aquesta gestió, perquè "hi ha més de 66.000 valencians, 8.000 més que en l'anterior legislatura" en llistes d'espera, "i la mitjana per operar-se és de 115 dies". Bonig també ha reprovat la política de l'executiu en matèria de menors i de dependència.

