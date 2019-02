Detinguts els pares del nadó ingressat en estat greu a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 21 i 22 anys, respectivament, veïns de Montblanc c om a presumptes autors dels delictes de lesions i violència física habitual en l'àmbit de la llar. La policia catalana havia obert una investigació després que haguessin ingressat un nadó a l'Hospital Joan XXIII que presentava signes de maltractament. Els dos detinguts són els pares de l'infant.El nadó va ingressar dimecres al centre hospitalari i, en el transcurs d'unes proves, els metges van detectar en el petit alguna lesió que seria compatible amb maltractaments. Com és habitual, el centre hospitalari va activar el protocol previst en aquests casos i va posar el cas en coneixement de la policia.El petit es manté ingressat en estat greu a la UCI Neonatal. De la seva banda, agents de la comissaria de Valls -atès que els fets s'haurien produït a l'Alt Camp o a la Conca de Barberà- investiguen les circumstàncies dels fets.Per altra banda, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) ha assumit la tutela del nadó d'un mes ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII després d'obrir un expedient de desemparament.El Departament d'Afers Socials també ha iniciat els tràmits per personar-se com a acusació particular a la causa judicial en defensa dels drets de l'infant. Fonts del Departament han explicat que l'hospital va activar aquest dimecres a la tarda, després de l'ingrés de l'infant, el protocol de maltractament a partir del qual va ser informada la DGAIA i es van desplaçar un equip de valoració de maltractament infantil.

