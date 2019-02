Barcelona recordarà amb un memorial els 1.706 afusellats al Camp de la Bota

El 24 de febrer l'Ajuntament de Barcelona inaugurarà a la plaça del Fòrum el ​Parapet de les executades i executats 1939-1952, per recordar les 1.706 persones que el franquisme va assassinar entre el 1939 i el 1952 al Camp de la Bota.El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha presentat aquest dijous l'obra, impulsada en el marc del programa municipal Aparta la Indiferència, destinat a l’evocació de l’ocupació franquista de la ciutat, el 26 de gener de 1939, i les seves conseqüències en complir-se vuitanta anys d’aquells fets i de l’inici de la repressió sistemàtica sobre l’antifranquisme.Els afusellaments al Camp de la Bota van començar el 10 de febrer de 1939 i es duien a terme en un mur de formigó semblant a una escullera a l’interior del mar, a tocar de la platja de sorra. Des de l’any 2004 el parapet està cobert per les aigües del port esportiu i els iots que hi fondegen. Ara, l'obra d'Abad permetrà recordar el parapet original. Farà 55 metres de llarg i 3,5 d'alçada. L'obra tindrà inscrits els noms de totes les persones que van ser afusellades a pocs mestres d’allà.En paral·lel a la inauguració del memorial, el Museu d'Història de Barcelona inaugurarà el 22 de febrer l'exposició El Camp de la Bota, també a càrrec Francesc Abad. L'artista la va impulsar el 2004 i des de llavors ha mantingut viu el procés de creació.L'exposició recull documents, material visual i tota mena d'elements amb valor documental sobre el Camp de la Bota. Abad va començar la recerca el 2004, després que les obres del Fòrum de les Cultures provoquessin la retirada de l'única placa que recordava els afusellats fins aleshores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor