Forn sosté al judici que la DUI no va tenir cap transcendència

"El meu compromís polític sempre ha estat de suport al referèndum, i fer-lo possible, però també el diferenciava molt les meves activitats i competències com a conseller", assegura Forn

"El dret a la protesta, fins i tot contra determinades decisions dels jutges [d'ordenar el registre de la conselleria], que jo sàpiga no és inconstitucional", manté l'exconseller

17:59 Forn assegura que la Fiscalia Superior de Catalunya no va requerir el compliment de la seva instrucció durant l'1-O 17:53 Forn assegura que la coordinació entre els cossos policials es va acabar durant el matí del referèndum de l'1 d'octubre 17:50 "En cap moment la policia de la Generalitat va tenir coneixement dels plans de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", diu Forn sobre l'operatiu policial de l'1-O 17:42 Forn explica que l'1 d'octubre hi havia 6.000 agents policials a Catalunya i considera que aquesta xifra no permetia impedir l'obertura de tots els col·legis electorals 17:35 "Es preveia una alta mobilització i un acte festiu", diu Forn sobre les previsions que es feien sobre l'1-O. De fet, diu, no es va produir cap "violència generalitzada" durant la jornada de votació per part dels ciutadans 17:33 "Sempre vam dir que compliríem amb la legalitat", torna a subratllar Forn sobre l'actuació dels Mossos 17:32 "Vam complir fil per randa totes les demandes i instruccions que ens van donar a totes les reunions", diu Forn sobre la coordinació amb el ministeri d'Interior 17:28 Sobre la reunió de la Junta de Seguretat del 28 de setembre, assegura Forn, hi ha una qüestió "competencial" entre policies. "No era necessari nomenar un coordinador del ministeri, per això hi va haver una discussió competencial", insisteix Forn, que assegura que van assistir a totes les reunions convocades pel coordinador. "Vam expressar les divergències, però mai vam deixar d'assistir", concreta 17:26 Aprofitant una pausa per buscar un document, Jordi Turull es gira per parlar amb Carme Forcadell 17:19 Forn defensa que els mecanismes de cooperació a Catalunya estaven vigents entre els cossos de seguretat 17:17 Forn, que inicialment va anar a Brussel·les amb Carles Puigdemont, explica per què va tornar: "Vaig tornar de Brussel·les per anar a l'Audiència Nacional quan vaig rebre la citació" El comentari de Joan Serra Carné

Junqueras i Forn han verbalitzat que sempre han defensat el diàleg com a sortida política al conflicte i que la seva actuació la tardor del 2017 no perseguia la via unilateral. Ara bé, el format de les declaracions i la manera de presentar els fets del 27 d'octubre, jornada de la DUI, evidencien una diferència d'estratègies a l'hora d'enfocar el judici. Caldrà veure si la interpretació que n'acabi fent el tribunal a la sentència també presentarà diferències.

17:16 Forn assegura que la declaració d'independència no va tenir efectes: "No hi va haver ni una resolució ni cap acte administratiu" 17:15 Forn assegura que el 27 d'octubre només es va votar dues propostes de resolució i no la declaració d'independència i que les resolucions no es van publicar enlloc. "No es va produir cap acció més", ha sentenciat 17:14 Forn, sobre la declaració d'independència: "Carles Puigdemont va renunciar a prendre la paraula perquè era un acte parlamentari, no era una iniciativa governamental" 17:13 Forn, sobre la DUI: "La declaració va ser política. No hi havia una votació sobre ella" 17:12 Forn: "Es va apurar fins al darrer moment la possibilitat de dialogar. Sabíem que hi havia gent fent de mediadors, com Urkullu, per trobar una sortida política. En el moment en què això no va ser possible, es va fer el ple del 27" 17:10 Abans del 27 d'octubre, Forn assegura que va explicar al seu departament què passaria en els pròxims dies i que es podien avançar les eleccions o bé fer una declaració d'independència, fet que implicaria l'aplicació del 155 i el cessament del Govern 17:09 Forn assegura que tenia una relació "fluïda" amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo 17:08 Forn està responent ara a les preguntes del seu advocat, Xavier Melero 16:50 Marchena interromp de nou l'interrogatori de l'advocada de l'Estat: "No intenti que la resposta s'acomodi a allò que vostè espera". El comentari de Joan Serra Carné

En els mesos previs al judici es va debatre sobre el paper de l'Advocacia de l'Estat, arran del canvi de color a la Moncloa. La part acusadora va situar el llindar en la sedició. En el judici, però, l'Advocacia ha escenificat un missatge equivalent al de la Fiscalia. En el to, fins i tot més bel·ligerant. Inquisidora en les preguntes, Rosa María Seoane ha rebut diverses amonestacions de Manuel Marchena.

16:44 Marchena torna a parar els peus a l'advocada de l'Estat: "Formul una altra pregunta i oblidi-se'n del passadís". Just abans havia intervingut el lletrat de Forn per deixar clar que "no s'ha dit en cap moment que hi hagués un risc per la seguretat el 20-S". La representant de l'Estat ha insistit en preguntar sobre el passadís de voluntaris que van organitzar les entitats sobiranistes. 16:41 Seoane insisteix a Forn i li exigeix que detalli quines són les instruccions que es van donar als agents dels Mossos que van participar en l'operatiu policial a la conselleria d'Economia. Forn rebat que ell no va participar en l'organització de cap operatiu, però que es van donar en tot moment les instruccions "habituals". 16:40 Forn explica que, durant el 20-S, va estar en contacte "permanent" amb el Major Trapero, que l'anava posant al corrent. 16:36 Marchena ja ha cridat l'atenció dues vegades a l'advocada de l'Estat, en menys de 10 minuts d'interrogatori. La lletrada Seoane entona un discurs força agressiu. 16:33 Forn insisteix que el Departament d'Interior no va participar en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. "Els comissaris han repetit en diverses ocasions que mai han rebut ordres polítiques per part meva sobre aquesta qüestió", es defensa l'exconseller. 16:31 Marchena recomana a l'advocada de l'Estat que no torni a fer les qüestions que ja s'han tractat en l'interrogatori "ampli" de la Fiscalia. Seoane defensa que les seves preguntes tenen "matisos" i el president del tribunal contesta: "De matisos, faci els que vulgui". 16:30 El fiscal Cadena finalitza el seu interrogatori. Forn, com ja havia anunciat, accepta també les preguntes de l'Advocacia de l'Estat. Verbalitza les preguntes la lletrada Rosa Maria Seoane. 16:29 Forn segueix la línia del discurs de Junqueras i assegura que la campanya del referèndum de l'1-O no va suposar "cap despesa" per als ciutadans 16:27 Marchena torna a parar els peus al fiscal Cadena, que demanava informació a Quim Forn sobre les opinions dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri. 16:25 Forn afirma que la convocatòria d'eleccions perseguia evitar els efectes del 155 i "continuar i buscar una sortida dialogada" a la qüestió catalana. Quan el Partit Popular va anunciar que s'intervindria igualment l'autonomia catalana, es va optar per la declaració d'independència al Parlament. 16:23 Forn recorda que en les reunions prèvies a la DUI va defensar "continuar lluitant per la via de consens" i va apostar per convocar eleccions. 16:21 Forn, sobre la reunió del Govern el dia 25 d'octubre del 2017: "El motiu era molt important: si es convocaven eleccions o bé si es feia la declaració d'independència". "No és cap notícia que Puigdemont volia convocar eleccions". L'afirmació de Forn verbalitza un fet conegut: el president tenia com a primera opció la cita electoral després de l'1 d'octubre. La declaració de l'exconseller d'Interior deixa intuir les tensions d'aquell dia al Govern, que van transcendir des del primer moment. L'independentisme no tenia un camí clar després del referèndum. L'Estat mai va accedir al diàleg.



16:19 Forn: "No vaig participar en cap operatiu policial el dia del referèndum" 16:18 "Si es van produir enfrontaments entre Mossos i Guàrdia Civil i Policia Nacional no van ser representatius", remarca Forn. 16:17 Forn assegura que "no em consta en absolut" que els Mossos controlessin els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. 16:14 Forn, sobre l'actuació dels Mossos l'1-O: "Com tot, és millorable. Però la intervenció va ser l'anunciada". L'exconseller d'Interior defensa que els agents de la policia catalana van complir amb la seva responsabilitat i assenyala que, si hi va haver "alguna mala actuació", va ser la de la policia espanyola. 16:07 Es reprèn l'interrogatori del fiscal Fidel Cadena a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. La Fiscalia continua centrant el focus en l'operatiu dels Mossos l'1-O. El comentari de Joan Serra Carné

La Fiscalia insisteix en la inacció dels Mossos durant la jornada de l'1-O. Forn, que evita considerar el dispositiu policial com a impecable, sosté amb fermesa que la policia catalana mai va rebre una notificació per modificar la manera d'actuar en la jornada del referèndum. En síntesi, els agents no van desacatar el mandat judicial. "Les funcions dels Mossos es van complir en tot moment", ha destacat. Forn no s'allunya de la tesi que el paper de la policia s'ha de separar dels objectius polítics del Govern. 16:05 Aquest és l'odre en què declararan els líders independentistes al Suprem:



1. Junqueras

2. Forn

3. Turull

4. Romeva

5. Rull

6. Bassa

7. Borràs

8. Mundó

9. Vila

10. Sanchez

11. Cuixart

12. Forcadell 14:52 Aragonès considera que el judici de l'1-O representa el "fracàs absolut dels polítics espanyols" i insisteix en la via del diàleg per resoldre la qüestió catalana: "Seguim compromesos amb els nostres principis polítics i la nostra forma d'actuar". 14:41 Sobre la pericial d'Scotland Yard proposada per Òmnium i que el Tribunal Suprem no ha admès, la defensa de Jordi Cuixart ha interposat una queixa. Ha demanat que s'inclogui en la causa com a prova testifical. Es tracta del mateix que el Suprem ja ha permès fer, en el cas dels pèrits de la Policia Nacional espanyola, que analitzen vídeos i tuits sobre el comportament de la ciutadania i la mateixa policia durant les jornades del 20 de setembre i l'1 d'octubre. 14:48 Aragonès, sobre el diàleg amb l'Estat: "La cadira de davant segueix buida" 14:47 El vicepresident Aragonès assenyala que, dia rere dia, el judici de l'1-O està quedant retratat com un judici "polític". "Hi ha un problema amb la societat catalana, que vol autodeterminar-se, i unes institucions de l'Estat que ho impedeixen", assenyala. 14:47 Aragonès: "Avui hem vist un exconseller d'Interior que ha defensat la professionalitat del cos dels Mossos d'Esquadra; una professionalitat envejada" 14:46 Pere Aragonès: "Si algú es pensava que trobarien Junqueras afeblit o penedit, ja han vist que no. Tot el contrari" 14:46 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, compareix en aquests moments des de Madrid. 14:41 Bosch veu a Junqueras "pletòric": "Està demostrant amb arguments que és un judici polític". El conseller d'Acció Exterior acusa Vox de voler-se "venjar políticament" dels independentistes "a través dels tribunals". Entrades anteriors »

Alt contingut polític en la declaració de Joaquim Forn a preguntes del seu advocat, Xavier Melero, en la jornada de tarda del tercer dia del judici a l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem. Preguntat sobre la declaració d'independència del 27 d'octubre, Forn li ha volgut restar transcendència i ha apuntat que no hi va haver cap "resolució" o "acte administratiu" que desplegués la República. De fet, ha volgut puntualitzar que la declaració pròpiament dita -llegida per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell- no es va votar, sinó que es van votar dues propostes de resolució. El text, ha remarcat, ni tan sols va publicar-se en cap butlletí oficial.La independència "no es va comunicar" a les cancelleries, ni a l'Estat, ni Carles Puigdemont va intervenir a l'hemicicle, tal com ha rememorat l'exconseller d'Interior. El Govern i els funcionaris no van "oposar resistència" a l'aplicació del 155, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va posar-se a disposició de la Fiscalia Superior de Catalunya i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Preguntat sobre la seva presència a Brussel·les el 30 d'octubre en la roda de premsa que va protagonitzar Puigdemont amb bona part del Govern destituït pel 155, Forn ha volgut deixar clar que va tornar perquè estava citat per l'Audiència Nacional el dia 2 de novembre. "Estic convençut que no he comès cap delicte", ha justificat l'exconseller."No hi havia cap instrucció política als Mossos, ni meva, ni per part del president de la Generalitat", ha volgut deixar molt clar quan ha contestat a l'interrogatori de l'Advocacia de l'Estat. De fet, ha advertit a l’advocada de l’Estat, Rosa Maria Seoane, que això mateix ho podran corroborar els diferents comissaris del cos policial català –que ja han declarat a l’Audiència Nacional-, i que asseguren que “mai han rebut ordres polítiques”.L’intercanvi de paraules entre la representant de l’acusació particular i Forn ha estat tensa en alguns moments. Seoane ha insistit, posant èmfasi opinatiu, en certes qüestions, sobretot relacionades amb els fets del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia i l'1 d'octubre. Sobre moltes d'aquestes, l’exconseller d’Interior ha assegurat que ja havia contestat anteriorment a la Fiscalia, fins al punt que el president de la sala, Manuel Marchena, ha intervingut per avisar l’advocada de l’Estat.Documentat i amb voluntat de puntualitzar el relat del ministeri fiscal, Forn ha reiterat en diverses ocasions al llarg de l'interrogatori dels representants del ministeri públic, verbalitzat per Fidel Cadena en aquesta fase del judici. I malgrat que "el seu compromís polític era el de defensar el referèndum", assegura que va complir rigorosament els manaments judicials i els de la Fiscalia. "El meu compromís polític sempre ha estat de suport al referèndum, i fer-lo possible, però també el diferenciava molt les meves activitats i competències com a conseller. Des del punt de vista competencial, deixava en mans dels Mossos el compliment de les instruccions i dels autos", ha assegurat l'exconseller, empresonat des del 2 de novembre del 2017.El dirigent del PDECat ha negat que des del departament d'Interior no es va fer "cap acció" en favor del referèndum. Forn ha revelat que en la primera reunió que va mantenir amb Carles Puigdemont -"delegat de l'Estat a Catalunya", segons el fiscal- per entrar al Govern li va deixar clar que els Mossos "haurien de complir les ordres" en el moment que arribessin "requeriments" per part de les instàncies judicials. "Ell em va dir que ho entenia i que no em preocupés", ha insistit l'exconseller. Aquesta trobada es va celebrar el 13 de juliol del 2017, en plena remodelació de l'executiu.Cadena ha volgut ressaltar que el canvi de Govern es podria haver fet per canviar aquells membres que no eren "favorables a la via unilateral" ni al referèndum, però Forn ha assegurat que tots ells van anar a votar l'1-O. Això ha provocat riallades a la sala, fet que ha obligat el magistrat Manuel Marchena a avisar que la llei no permet expressions de suport o rebuig dins la sala del Suprem.Al llarg de l’interrogatori, el fiscal ha incidit en les nombroses advertències personals que el Tribunal Constitucional (TC) havia remès als membres del Govern sobre la celebració del referèndum. En resposta a això, l’exconseller ha afirmat que tots creien que “el referèndum estava avalat per diversos principis legals”, ja que el 2005 s’havia despenalitzat. També ha puntualitzat que les resolucions del TC van arribar, en la seva majoria, quan ell encara no formava part de l'executiu de Puigdemont.El fiscal ha dedicat part de les preguntes a desgranar els fets succeïts el 20 de setembre davant d’Economia on, segons ha dit, es van aplegar fins a 60.000 persones. Allà, ha remarcat Forn, la ciutadania exercia el seu dret a la protesta, malgrat les advertències del Constitucional sobre la realització del referèndum: “El dret a la protesta, fins i tot contra determinades decisions dels jutges [d'ordenar el registre de la conselleria], que jo sàpiga no és inconstitucional”.Aquell dia, ha explicat l’exconseller, va estar en contacte amb el major Josep Lluís Trapero, així com amb altres membres dels Mossos, i també amb el llavors president de l’ANC, Jordi Sànchez, que va exercir tasques de mediador per “reconduir la situació i disminuir qualsevol tipus de tensió”. Forn, però, ha demanat al fiscal que deixi de construir “relats una mica pel·liculeros”, ja que per exemple la secretària judicial no va haver de saltar “pels terrats”, tal com s’indica a l'escrit de la Fiscalia, sinó que va haver de saltar un mur d’un metre i mig. L'exconseller ha assegurat no conèixer del tipus d'armes que hi havia als cotxes oberts de la Guàrdia Civil el 20-S.També ha remarcat que Sànchez i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, van pujar als vehicles, però que també ho va fer "altra gent". Fins i tot per "dirigir consignes perquè la gent es retirés" cap a casa després de tota una jornada de protestes. Una jornada que va provocar la tria de Diego Pérez de los Cobos com a coordinador policial de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola. "El dia 21 de setembre va venir a una reunió a la Fiscalia, la seva presència no estava anunciada i se'l nomena coordinador", ha apuntat Forn, que ha vist irregular la decisió.El ministeri públic ha posat el segon punt d’atenció sobre el dia del referèndum. Segons Forn, prèviament a l’1-O no hi va haver cap indici per sospitar que hi podia haver una “violència generalitzada”. I en la seva opinió, ha afegit, “l’únic violència que hi va haver, va ser per actuacions errònies de determinats cossos de seguretat”.Durant els dies anteriors es van fixar, en diverses reunions conjuntes amb la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de la Policia, les pautes d’actuació policial durant la votació. Va ser així el dia 21 de setembre, en el marc d’una trobada on només la policia catalana va presentar un informe, malgrat que la Fiscalia ho havia requerit a tots els cossos policials, ha dit. En aquest pla s’establia un binomi de mossos per cada centre. Segons Forn, durant la reunió es va debatre i esmenar l’informe d’actuació dels Mossos i no es va considerar, en cap cas, que podrien ser insuficients.“Això va representar, per part dels Mossos, la mobilització més important en quant a número d’agents de tota la seva història”, ha afirmat l’exconseller d’Interior. Fins i tot més elevat que el que es va desplegar durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. Finalment, durant l’1-O van desplegar-se 8.000 agents.La jornada ha arrencat amb la resposta del president de la sala penal, Manuel Marchena, a bona part de les qüestions prèvies plantejades entre dimarts i dimecres durant l'arrencada del judici. S'ha centrat, bàsicament, a desgranar aspectes com ara la petició d'algunes defenses per tal que els acusats catalans puguin respondre les preguntes en català durant el judici . Per aquest motiu, ha afegit el president de l'alt tribunal espanyol, la sala ha previst dos traductors com a "intermediaris. Forn ha optat, com Oriol Junqueras , per parlar en castellà i fer constar que s'expressa millor en català.La traducció, però, serà consecutiva i no simultània, tal com havien demanat algunes de les defenses. D'aquesta manera, Marchena ha justificat que no es vulneri el "principi de publicitat" del qual ha de gaudir el judici.

